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江和樹接棒民眾黨台中主委呼聲高 「黨指派必義不容辭」
九合一大選甫落幕，民眾黨台中黨部代理主委郭達鴻表態，任期結束後將卸下代理主委職務；新主委一職，黨內有人盼由新任議員江和樹擔任，再提升民眾黨在台中的戰力，拓展2024新局。對此郭達鴻表示，明確名單，將由明年新任中央委員、黨代表選出。江和樹則指出，目前以市議員職務為主，但若黨有需要，必會義不容辭。
民眾黨今年首次面對九合一大選，在台中推出11名市議員候選人，由大里區立德里長江和樹奪下席次，是民眾黨在台中第1席，也是唯一席次。而台中黨部代理主委郭達鴻近日也表態，任期結束後，將正式卸下代理主委職務。
新任民眾黨台中黨部主委一職，據傳不少黨內人士有意承接，但目前由挑戰市議員席次成功的江和樹呼聲最高，盼由他善空戰、具市議員職務等優勢，更提升民眾黨在台中戰力。
對此，江和樹表示，他剛當選市議員，且是民眾黨在台中唯一一席，目前仍希望先處理好市議會部分，尚未考量到黨部事務。但他提到，市黨部主委任期都到一月底，而該職由黨主席指派、中央委員決定，若黨有需要，指派他出任，必定會義不容辭。
郭達鴻說，目前黨內也有聲音，盼新任議員江和樹出任主委一職，但明確名單，將仍以明年1月31日新任中央委員、黨代表選出為主。
另民進黨台中黨部主委李天生任期尚未結束，將繼續擔任黨部主委；時代力量台中黨部主委一職也未有變動，將由現任主委洪錦鈺擔任。
國民黨今年九合一大選在台中，市議員席次接近過半，且市長選舉以27萬票差距，奪下各行政區大獲全勝；國民黨台中黨部主委由黨主席指派，現任主委顏文正此次台中輔選有功，也將持續任職，備戰2024大選。
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