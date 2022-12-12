大甲媽跨海澎湖遶境圓滿 返台因風浪受阻多待一天

鎮瀾宮大甲媽跨海澎湖遶境會香活動圓滿，原訂今天返台，因海象不佳、台華輪停航，只好多留澎湖一天，但也傳出少數香客腹瀉情形，澎湖縣政府衛生局獲報已積極展開調查。

鎮瀾宮大甲媽跨海澎湖遶境會香9至12日抵澎遶境會香活動，為期4天3夜的本島22間宮廟與重光媽祖文化園區媽祖銅像會合遶境會香參拜，圓滿完成，原訂今天送駕返台，遇澎湖海域風浪超過10級，台華輪停航，部份人員改搭班機返台，馬公市嵵裡水仙宮委員會決定在安全考量下，改至13日再送駕返台。

大甲媽遶境會香告一段落，原訂今天送駕返台，因風浪受阻，但也傳出有十餘遶境成員疑似腹瀉，分別前往部立澎湖醫院急診，澎湖衛生局接獲通報後，指示由馬公第一衛生所展開調查。

澎湖總指揮、澎湖縣副議長陳雙全接受中央社記者訪問表示，大甲媽澎湖遶境會香活動至11日告一段落，卻傳出有十餘香客腹瀉情事，研判是香客在活動告一段落，大夥相約至外用餐，與主辦的山仙宮並無直接關係，但仍全力協助醫療等，並由衛生單位進行調查了解。

澎湖衛生局表示，十餘位疑發生腹瀉的民眾，並無澎湖在地民眾，都是來自鎮瀾宮隨行外地工作人員，目前針對在遶境期間的吃住等進行調查外，也針對腹瀉的工作人員採取嘔吐物、排泄物等檢體進行檢驗，以了解是細菌或病毒感染。