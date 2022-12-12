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彰化南郭宿舍群招租 盼團隊理念與地方結合

中央社／ 彰化12日電

去年租下彰化南郭宿舍群2號及3號宿舍的青創團隊今年決定不續租，彰縣青發處公布出租辦法，招攬新團隊進駐；青發處長黃金樺說，希望進駐團隊能與地方結合，形塑公共化氛圍。

位在彰化市南郭路的南郭宿舍群，原為日治時期的高等官員宿舍，根據彰化縣文化局提供資料，南郭宿舍群包含彰化郡守官舍及彰化郡職員官舍共計8棟建築，目前由縣府管理，其中彰化郡守官舍已被縣府登錄為縣定古蹟，2號及3號宿舍去年以公益換租方式，交由青創團隊經營。

彰化縣政府青年發展處長黃金樺今天接受中央社記者電訪時指出，原本承租的團隊，今年規劃舉辦其他活動，分身乏術，因此決定不續租。

黃金樺說，由於南郭宿舍群未來可能進行全區規劃，因此希望承租團隊不是關起門來創作，而是能結合地方，像是從事藝術創作的團隊，創作理念可以與地方結合，希望形塑出園區公共化的氛圍。

黃金樺指出，自從公布招租辦法後，已有團隊提出申請，等到12月20日截止收件後，縣府會邀請專家學者擔任評審，選出的團隊可承租到民國113年12月31日止。

根據縣府公告，申請者可申請承租2號或3號空間，也可合併申請，評審原則包含計畫內容完整性、營運願景適切性及對在地資源文化特色了解與掌握等項目，希望徵求機關、團體或自然人無償辦理青創、藝文推廣及社區營造等相關活動，讓社區文化由下往上發展，創造出社區文化花園。

團隊 宿舍

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