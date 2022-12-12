大甲慈德宮旁公有兒童遊戲場啟用 有海神媽祖景觀特色

台中市府在大甲慈德宮旁設立兒七兒童遊戲場，廟方捐贈425萬元給市府施作，目前已完工啟用，遊戲場以當地信仰「海神媽祖」為發想，利用景觀設計建置多元遊戲與休憩設施。

台中市議員李榮鴻和新科議員李文傑今天邀台中市建設局與地方人士到新遊戲場，李文傑指出，他擔任李榮鴻議員特助期間，自民國109年中起多次與市府及廟方討論，最後由地政局撥用國產署及鐵路局用地，建設局規劃美樂地公園計畫並廣納意見將廟會文化融進公園內，讓地方的故事、文化可傳承、重視。

台中市政府建設局表示，市府透過公私協力啟動大甲兒7公園工程，在大甲區日南慈德宮廟旁公有兒童遊戲場用地新闢兒童遊戲場，設計許多有趣、新奇的遊戲設施，如廟會戲台結合鑽神轎、抬轎步法等地面遊戲，現已完工開放使用，成為地方一大亮點特色。

建設局長陳大田表示，此工程經費約425萬元，由該宮廟捐贈經費給市府，感謝日南慈德宮回饋鄉里的善舉，大甲區兒7公園結合「台中美樂地計畫」美學原則，規劃設計階段邀請在地里長、廟方委員及居民參與交流了解需求，並以當地信仰「海神媽祖」為發想，利用景觀設計建置多元遊戲與休憩設施。