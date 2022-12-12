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中市永續零碳城市論壇 產官學交流提對策

中央社／ 台中12日電
台中市政府12日舉辦「2022台中市永續零碳城市論壇」，以「2050淨零永續」為主軸，邀請產官學界專家進行討論，希望利用這個機會重新檢視台中市發展永續零碳城市的對策。 中央社
台中市政府12日舉辦「2022台中市永續零碳城市論壇」，以「2050淨零永續」為主軸，邀請產官學界專家進行討論，希望利用這個機會重新檢視台中市發展永續零碳城市的對策。 中央社

台中市政府今天舉辦「2022台中市永續零碳城市論壇」，以「2050淨零永續」為主軸，主題為國際零碳趨勢、零碳產業、零碳環境等，由產官學界專家進行討論提對策。

「2022台中市永續零碳城市論壇」今天在市府集會堂登場，以「2050淨零永續」為主軸，國際零碳趨勢、零碳產業、零碳環境、永續建築、韌性城市、智慧交通及全民綠生活為主題，導入最新趨勢，由市府秘書長黃崇典與專家進行綜合討論。

黃崇典致詞表示，第27屆氣候峰會（COP27）今年在埃及召開，氣候變遷議題從京都議定書到巴黎協定，台中市擔任領頭羊的角色，對於氣候議題蒐集國際建議並且舉行論壇，希望利用這個機會重新檢視台中市發展永續零碳城市對策。

黃崇典指出，永續是一個未來式，許多技術及行為改變等，都需要努力並有決心去克服，這個目標才能實現，台中市府同時啟動修定「台中市發展低碳城市自治條例」，這項條例是執行永續零碳的基礎，修訂中也希望能聽取專家建議，讓未來政策上能更加落實且有所遵循。

中市府正因地制宜修正「台中市發展低碳城市自治條例」初稿，台中市永續低碳辦公室執行長黃晴曉表示，目前計8章64條，涵蓋零碳的產業、環境、交通及生活教育，並且納入氣候調適策略。

為讓制定內容更臻完善，黃晴曉說，市府辦理3場次「台中市發展低碳城市自治條例修法周邊會議」，邀請產、官、學的專家聚焦法條內容進行深度交流，逐條審視討論自治條例修法內容，與會委員也提出如輔導企業轉型ESG、建築碳盤查納入競圖評分、交通寧靜區、氣候調適推動等意見，藉多元雙向溝通，完善制定內容後，再進入法規預告程序。

台中市 巴黎協定

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