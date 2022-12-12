奉獻教育福傳31年 靜宜大學西班牙籍神父沈拉蒙成台灣人

西班牙籍神父也是靜宜大學西文系副教授及知名藝術家沈拉蒙(Ramon Santacana F.)，來台31年致力於教育工作，將基督信仰與福音傳遞各角落，近日獲內政部核准高專人才歸化台灣國籍，他取得台灣身分證，今天以流利中文開心說，台灣、台中教區與靜宜大學是他第二個家，自己早已認定是台灣人，未來會繼續愛護這塊土地。

「我從未想過會成為Made in Taiwan的神父」，沈拉蒙來自西班牙巴塞隆納城，為追求傳播福音，1988年他當時30歲，隻身飛到大陸，先後在西安外語大學及南京大學教授西班牙文學；1991年到台灣，30年期間陸續完成經濟學博士學位，在天主教會台中教區晉鐸成為神父，2004年起擔任靜宜大學校牧。

沈拉蒙在靜宜教授中西文翻譯、企業倫理及國際經濟等課程，並撰寫出版「應用中翻西」、「走在上主奇妙的道路上」等專書；他是學生心中幽默風趣的老師，也是關照大家身心靈健康的牧者，以宣講福音服務人群，他雖沒有接受正規繪畫訓練，但憑藉著對藝術的天賦與熱情，授課之餘投身創作，以自學發展出獨特個人風格。近年來他更突破自我，積極尋求不同繪畫表現形式與技法成為知名藝術家。

靜宜大學校長林思伶感謝沈神父將人生最珍貴的時光獻給台灣，他以無私的愛關懷與照護年輕人身心靈，並對傳遞品德教育與價值觀有重要的貢獻，在教學、研究、服務等方面均貢獻良多。

沈拉蒙從事福傳與教育時，也積極推展藝術文化，尤其在靜宜大學主顧聖母堂興建過程中，他參與教堂相關會議，更以畫家身分捐出創作的28幅作品義賣，全數用於主顧聖母堂興建基金；他也展出畫作義賣協助南投耶穌君王堂的建堂基金，讓愛散播在台灣每個角落。