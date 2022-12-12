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國道一號后里到大雅段拓寬工期9年 楊瓊瓔要求縮短工期

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
國道一號后里到大雅段拓寬工期9年，立委楊瓊瓔要求縮短。圖／立委楊瓊瓔提供
國道一號后里到大雅段拓寬工期9年，立委楊瓊瓔要求縮短。圖／立委楊瓊瓔提供

國道一號后里到大雅段交通壅塞，立委楊瓊瓔及江啟臣多次爭取，認為應在國道1號后里到彰化路段，比照五楊高架，透過高架讓長途與都會區通勤車流分流，再配合交流道車流重新設計，中部都會區交流道堵塞的相關問題應能緩解，交通部說明總工程時程約9年，楊瓊瓔要求縮短工期，她說台中不能等9年。

立委楊瓊瓔表示，交通部於民國109年3月啟動「國道1號后里至大雅路段拓寬改善方案」可行性評估，她要求交通部高公局於110年10月5日在神岡區公所舉行「國道1號后里至大雅段拓寬可行性評估說明會」，行政院於111年1月10日核定，該計畫規劃（含環評）案已於今年7月25日決標，111年10月完成可行性初期報告，預計112年2月提規劃期中報告（含建設計畫初稿），後續俟環評審查通過、建設計畫奉行政院核定後，即可辦理設計及工程發包作業。

交通部高速公路局指出，國道1號后里到大雅系統交流道兩側將各拓寬一個車道，全長約12.5公里，總工程經費概估約108.7億元，112年即可送環境影響評估，總工程期程約9年，希望台中市政府配合辦理都市計畫檢討，以豐原交流道改善列為優先標發包施工。

交通部高速公路局上月完成「國道1號后里至大雅路段壅塞改善方案」可行性期初報告，向立委楊瓊瓔國會辦公室簡報指出，國道一號拓寬改善工程，內容除后里至大雅系統交流道區間兩側各拓寬一車道，全長約12.5公里，並包括大甲溪橋全橋改建，既有舊社路、三線路及雅潭路三座跨越橋改建，后里地磅站局部改建，豐原交流道改善。

豐原交流道改善包括增設南出匝道，調整為兩方向出口，增設神岡方向南入匝道，整合為一次入口；高速公路局說，目前國一雙向皆為三線道，加上大甲溪橋墩裸露，將配合改建，拓寬為雙向四線道，加上國道四號豐潭段將於112年1月完工及國道一號大雅交流道銜接台74線目前興建中，未來分流，將有助改善壅塞狀況。

交通部高速公路局說，在楊瓊瓔及江啟臣委員督促下，「國道1號后里至大雅路段拓寬改善方案」相關作業一定會加快速度，包含綜合規劃及環評作業、設計作業、都市計畫變更及用地取得與工程施工等，其中綜合規劃及環評作業約2年，用地取得預估需24個月，工期預計約46個月，交控整合測試6個月，整體建設時程約9年，交通部高速公路局強調，後續會盡全力和市府協助各項工作，盡力和地主溝通協調，縮短用地取得作業流程，積極縮短工期。

楊瓊瓔說，台中不能等9年，要求縮短工期，未來她會和江啟臣委員持續督促中央地方合作，加速「國道1號后里至大雅路段拓寬改善方案」各項審議、設計及用地取得並縮短工期，盡速解決中部交通問題。

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