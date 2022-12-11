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日月潭魚虎入冬仍開咬 吳郭魚「下身失蹤」慘況曝

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
臉書粉絲專頁「日月潭一等高」分享日月潭魚虎在入冬後仍狠咬吳郭魚，活動力不減的現況。圖／擷取自「日月潭一等高」臉書專頁
臉書粉絲專頁「日月潭一等高」分享日月潭魚虎在入冬後仍狠咬吳郭魚，活動力不減的現況。圖／擷取自「日月潭一等高」臉書專頁

「潭中惡霸」魚虎肆虐日月潭，而其因屬熱帶、亞熱帶魚種，入冬活躍度應下降，但目前仍見積極活動跡象，甚至有吳郭魚遭開咬「下身失蹤」；南投縣政府農業處表示，近期處在入冬過渡階段，日夜溫差大，白天低溫有限，而仍見兇猛覓食。

南投農業處指出，「魚虎」學名小盾鱧，攻擊性強、體型大會獵食其他魚種、甲殼類、兩棲類，甚至連小型爬蟲類、鳥類也能獵捕，最大可達1.3米長、24公斤重，疑遭人放生才入侵日月潭，又無天敵抑制，成了橫行潭區的「潭中惡霸」。

縣府近年積極防治，看準魚虎屬熱帶、亞熱帶魚種，針對夏天繁殖期電撈「魚虎球」，而今年電撈作業從7月中旬至11月中旬，撈捕總量約1.4萬尾，雖較去年銳減2萬尾，但仍考量時序入冬，潭溫下降，魚虎活動力減弱，不利防治而停止。

不過，長期關心日月潭生態及水情的臉書粉絲專頁「日月潭一等高」近日分享魚虎動態指出，這陣子在大竹湖水域發現1尾約2台斤大福壽魚（吳郭魚的一種），但牠「下身失蹤」飄在潭面上，就其魚腹傷痕，研判是約10台斤成體魚虎所為。

然因魚虎屬熱帶、亞熱帶魚種，夏季或天氣炎熱時，索餌欲望高而較活躍，隨時序入冬，潭區水溫降低，活動力應下滑，但今年已到12月中上旬，近期還是有民眾釣到不少今年才繁殖的小魚虎，甚至卻仍見成體魚虎兇猛覓食開咬。

對此，農業處表示，魚虎在冬天活性確實會降低，但不是冬眠，所以還是要覓食，而近期仍處在入冬過渡階段，日夜溫差雖大，但白天潭區低溫有限，才會讓人覺得與前陣子的活動力狀況差不多，後續會持續監控，並透過官民合作戮力防治。

日月潭 低溫 吳郭魚

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