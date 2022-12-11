靈聖慈善會成立清寒中學生獎學金 送暖19年5000人受惠

社團法人靈聖慈善會今贈台中市48所國中260名清寒獎學金，慈善會堅持頒獎助學，已連續19年，受益學子逾5000人。靈聖慈善會理事長楊淑慧說，慈善會結合民間力量行善，配合里長訪查，長期認養清寒家庭學子、援助需要幫助的家庭及贊助社會福利機構。

市政顧問陳炯安到場分享人生經驗，他說自己是出自貧寒苦讀，當牙醫師開業，過程中有不少善心人士幫忙，他感恩在心，期許學生們只要肯努力，翻轉人生，長大後要回饋社會。

靈聖慈善會發起人林餘慶遺孀吳素霞說，20多年前，她的先生結合志同道合朋友，協助台中靈聖宮處裡急難救助事宜，成立靈聖慈善會，設立獎學金，每年贈獎學金給國高中清寒學子，即將邁入第19年。

靈聖慈善會前理事長邱茂林說，慈善會成員都是中小企業主或社團成員，各自人脈號召做善事，在能力範圍內小額捐款，積沙成塔。獎助金額雖不多，但希望鼓品學兼優學子。慈善會經常收到孩子長成後寫感謝信回饋，希望把愛與善傳下去。

理事長楊淑慧說，為善最樂，匯聚愛心援助更多需要幫助的人，一起關懷弱勢送暖，每天過得更快樂。