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木雕大師李秉圭獲國家工藝成就獎 蘇貞昌今頒獎
彰化鹿港工藝師李秉圭深耕木雕工藝近一甲子，今年榮獲「國家工藝成就獎」，行政院長蘇貞昌今頒發獎座及得獎證書，表彰其成就、傳承及無私奉獻；李秉圭則勉勵工藝人，做工藝不能「半暝仔准午時」要踏實，並帶著歡喜的精神做工藝。
台灣工藝研究發展中心指出，「國家工藝成就獎」是台灣工藝領域最高榮譽，辦理至今邁入第16年，今年的得主是73歲木雕大師李秉圭，今天於該中心頒發獎項，並於工藝文化館1樓辦理「頭手工課．李秉圭特展」，展至明年2月5日。
而李秉圭出身彰化鹿港的傳統木雕世家，其父是木雕大師李松林，自幼受家學薰陶濡染，在父親傳承及督促下，奠定木雕根基，雕工細緻富韻味，致力創作，並投入文化資產保存修復及技藝傳承近一甲子，獲國家工藝成就奬審查會審定獲獎。
行政院長蘇貞昌今親自頒發「國家工藝成就獎」獎座及得獎證書，並公開表揚李秉圭在木雕工藝的成就，以及無私奉獻、傳承，讓木雕工藝能持續向下扎根，典禮後則由李秉圭及工藝中心主任張仁吉等人陪同參觀「頭手工課．李秉圭特展」。
蘇貞昌也提到，為讓台灣各行各業長期投入的卓著貢獻者被看見與肯定，政府透過「國家工藝成就獎」等類似獎項，鼓勵他們能全心投入，中央更將在4年投入近30億元由文化部、工藝研發中心專門用於推廣工藝，展現政府的用心與決心。
「國家工藝成就獎」得主李秉圭則說，其先父過去常跟他說一句話，做工藝不能「半暝仔准午時」，就是不能糊裏糊塗的錯把「半夜當白天」，而是要踏實的去實作，無法透過其他方式相抵，更重要的是帶著歡喜的精神做工藝。
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