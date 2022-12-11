寒冬送暖 中市260名國中學子獲頒獎助學金

中央社／ 台中11日電

年關將屆，寒冬送暖，社團法人靈聖慈善會今天舉辦台中市國中獎助學金頒獎活動，共有48所國中260名清寒績優學子受益，希望鼓勵品學兼優的學子努力向上以後回饋社會。

靈聖慈善會今天在台中市大墩文化中心舉辦「111年台中市國中獎助學金」頒發活動，今年共有48所國中260名學子受益，這也是靈聖慈善會持續第19年舉辦這項活動，初估受益台中學子近5000人。

靈聖慈善會發起人林餘慶的遺孀吳素霞在會中指出，20多年前她先生結合一群志同道合朋友，為協助台中靈聖宮處理急難救助事宜，籌募成立靈聖慈善會，每年針對國高中清寒學子設立獎助學金，一直延續到現在邁入第19年。

慈善會理事長楊淑慧說，靈聖慈善會結合民間力量做善事，有急難救助，都配合當地里長親身訪查，並長期認養清寒學童、援助需要幫助的人及贊助社會福利機構。

曾擔任多屆理事長的邱茂林指出，慈善會成員都是中小企業主或社團，透過各自人脈號召更多人參與做善事，在能力範圍內小額捐款，積沙成塔，一年一年完成近百萬獎助學金的募集，台中縣市合併後贊助範圍逐年擴大，獎助金額雖然不多，希望鼓勵品學兼優學子能努力向上，長大後能回饋社會。

身兼台中市政府市政顧問的牙醫師陳炯安也到場分享人生經驗，他說，自己是貧寒苦讀出身，當牙醫師開業前收到很多善心人士幫忙，他感恩在心，也期許學子只要肯努力，就能翻轉人生，長大後要回饋社會。

台中市 牙醫 醫師

延伸閱讀

李文忠：培育榮民下一代 就是傳承榮民精神最好方法

大甲8旬嬤斷炊 民代攜手廣明宮慈善會相助

稻草廢枝「母湯燒」 中市加強科技執法抓到最高開罰10萬

中市簡報出現「幽靈台鐵站」挨批 研考會：已修正誤植

相關新聞

日月潭魚虎入冬仍開咬 吳郭魚「下身失蹤」慘況曝

「潭中惡霸」魚虎肆虐日月潭，而其因屬熱帶、亞熱帶魚種，入冬活躍度應下降，但目前仍見積極活動跡象，甚至有吳郭魚遭開咬「下身...

萬人野餐留下3公噸垃圾回收1.8噸 中市環保局2小時恢復景觀

第一屆「台中市民野餐日」今在中央公園展開，吸引上萬人攜家帶眷，享受悠閒野餐。活動後，市府出動45名清潔人員、1輛掃街車，...

從早嗨到晚 上山下海跨年趣

迎接2023年，最嗨跨年在台中，白天夜晚都精彩，不論是喜愛熱鬧的跨年晚會，或想安靜度過跨年夜都歡迎！在今年最後時刻參加跨年盛會，欣賞藝人們的精彩表演，和大家一起倒數；也可以享受兩人世界，來個夜景約會。

水文化新生活 台中污水處理率成長幅度六都第一

為提升生活環境品質，市府積極推動污水下水道接管，首創污水下水道用戶接管服務團、用戶接管設備融資專案等，2018年12月至今，台中污水處理率成長幅度為六都第一；截至10月，全市累計總接管戶數為26萬2,160戶，普及率達到25.45％。

木雕大師李秉圭獲國家工藝成就獎 蘇貞昌今頒獎

彰化鹿港工藝師李秉圭深耕木雕工藝近一甲子，今年榮獲「國家工藝成就獎」，行政院長蘇貞昌今頒發獎座及得獎證書，表彰其成就、傳...

只要2分鐘！中彰生活圈更近了 大肚和美橋動工

連接台中、彰化兩地生活圈的「大肚和美橋」，於今年10月動工，這座橋梁讓當地居民引頸期盼10多年，也是近年中部跨域最長、耗資最高的重大橋梁工程。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。