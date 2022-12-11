寒冬送暖 中市260名國中學子獲頒獎助學金

年關將屆，寒冬送暖，社團法人靈聖慈善會今天舉辦台中市國中獎助學金頒獎活動，共有48所國中260名清寒績優學子受益，希望鼓勵品學兼優的學子努力向上以後回饋社會。

靈聖慈善會今天在台中市大墩文化中心舉辦「111年台中市國中獎助學金」頒發活動，今年共有48所國中260名學子受益，這也是靈聖慈善會持續第19年舉辦這項活動，初估受益台中學子近5000人。

靈聖慈善會發起人林餘慶的遺孀吳素霞在會中指出，20多年前她先生結合一群志同道合朋友，為協助台中靈聖宮處理急難救助事宜，籌募成立靈聖慈善會，每年針對國高中清寒學子設立獎助學金，一直延續到現在邁入第19年。

慈善會理事長楊淑慧說，靈聖慈善會結合民間力量做善事，有急難救助，都配合當地里長親身訪查，並長期認養清寒學童、援助需要幫助的人及贊助社會福利機構。

曾擔任多屆理事長的邱茂林指出，慈善會成員都是中小企業主或社團，透過各自人脈號召更多人參與做善事，在能力範圍內小額捐款，積沙成塔，一年一年完成近百萬獎助學金的募集，台中縣市合併後贊助範圍逐年擴大，獎助金額雖然不多，希望鼓勵品學兼優學子能努力向上，長大後能回饋社會。

身兼台中市政府市政顧問的牙醫師陳炯安也到場分享人生經驗，他說，自己是貧寒苦讀出身，當牙醫師開業前收到很多善心人士幫忙，他感恩在心，也期許學子只要肯努力，就能翻轉人生，長大後要回饋社會。