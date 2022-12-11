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矽品二林園區預計明年初上線 藝文活動先登場和居民搏感情

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
矽品公司昨晚在二林工商舉辦「藝想矽世界」活動，廣邀二林居民參加，場面熱烈。圖／矽品提供
矽品公司昨晚在二林工商舉辦「藝想矽世界」活動，廣邀二林居民參加，場面熱烈。圖／矽品提供

國際封測大廠「矽品精密」公司在彰化縣中科二林園區將打造13萬坪「高階封測」科技廠房，第一期廠房已完工，預計明年初上線，昨晚矽品也在二林工商舉辦「藝想矽世界」活動，廣邀二林居民參加，矽品精密行政長簡坤義說，希望未來能吸引更多青年返鄉工作，帶動地方產業發展。

矽品精密第1期1萬2千多坪廠房2020年動工，今年已完工，第一期廠區約需要1200位員工，目前機台已陸續進廠，員工也開始進駐前置作業，預計明年初可正式上線運作，矽品預計8到10年將在二林園區完成全部4期廠房，可提供7千名以上人力需求。

矽品為因應二林園區的擴廠人力需求，日前也與彰化師大簽訂合作意向書，簡坤義說，希望未來加強產學合作，積極栽培「封測產業」所需求的設備、製程、測試、IT(軟、硬體)與廠務工程師等技術人才，未來也需要業務、採購、管理等職缺，讓許多優秀人才不用北漂、南漂，就能根留彰化。

二林園區的擴廠，不僅帶動附近房市開始熱絡，因員工陸續將進駐，矽品也加強和地方的互動，昨天在二林工商舉辦「藝想矽世界」藝文活動，廣邀二林鎮居民參加，簡坤義也到場和彰化縣副縣長林田富、二林鎮公所主秘黃忠堯等人一起和民眾同歡，提前過耶誕節。

簡坤義說，昨晚的活動不只好看也很好玩，在疫情解封之際，舉辦藝文活動，邀大家走出戶外共度美好假期，也借此感謝在設置新廠過程中，獲得在地多方協助，希望未來能帶動彰化地區高科技產業發展。

矽品精密昨天邀請在地「愛加倍打擊樂團」帶來精彩開場表演，「愛加倍打擊樂團」來自「彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會附設愛加倍工場」，團員成員攜手突破許多限制，讓身障者不再有障礙，用熱情來打出生命精采的節奏。

還有廣受大小朋友喜愛的紙風車劇團演出「巫頂環遊世界」，並有親子闖關遊戲及捐贈發票愛心摸彩活動，為鼓勵學童，帶著100分考卷的學生還能兌換聖誕驚喜小禮，活動充滿歡樂氣氛。

矽品公司昨晚在二林工商舉辦「藝想矽世界」活動，矽品精密行政長簡坤義（右四) 和彰化縣副縣長林田富（右三 )等人也到場和居民提前歡度耶誕節。圖／矽品提供
矽品公司昨晚在二林工商舉辦「藝想矽世界」活動，矽品精密行政長簡坤義（右四) 和彰化縣副縣長林田富（右三 )等人也到場和居民提前歡度耶誕節。圖／矽品提供
國際封測大廠「矽品精密」公司在彰化縣中科二林園區將打造13萬坪「高階封測」科技廠房，第一期廠房已完工，預計明年初上線。圖／矽品提供
國際封測大廠「矽品精密」公司在彰化縣中科二林園區將打造13萬坪「高階封測」科技廠房，第一期廠房已完工，預計明年初上線。圖／矽品提供

樂團 身障者

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