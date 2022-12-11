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後疫情愛心大爆發 彰化家扶園遊會人潮擠滿會場

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣各界今天在彰化師大寶山校區舉辦「疼惜彰化家扶囝仔」愛心園遊，招待1000多戶親子參加，縣長王惠美（右2）也到場參加。記者劉明岩／攝影
彰化縣各界今天在彰化師大寶山校區舉辦「疼惜彰化家扶囝仔」愛心園遊，招待1000多戶親子參加，縣長王惠美（右2）也到場參加。記者劉明岩／攝影

歲末年終，又逢疫情紓緩，彰化縣各界今天在彰化師大寶山校區舉辦「疼惜彰化家扶囝仔」愛心園遊，招待1000多戶親子，度過充實及愛心滿滿的家庭日。

因3年來的疫情影響社福捐款甚巨，此次由各愛心社團及個人共募集了147個攤位，也為家扶各扶幼活動注入愛心捐款，其中，謝文松夫婦捐攤位至今已持續7年，

縣長王惠美出席活動時表示，「政府資源有限，民間力量無窮」，彰化家扶在地深耕56年，彰化縣一年大約有3500名學童委託家扶中心協助，長期以來承蒙各界愛心不斷，才能有資源投入在更多家扶兒身上，提供多元服務，希望讓身處經濟弱勢的兒少及家庭，能獲得良好的成長和教育機會。

王惠美表示，如何讓兒童無憂快樂成長，多元發展，過得更加安全，一直是縣政府努力的目標，包括在學校、社區、社團，都有安排課輔、家庭訪問等的輔助，縣府也一直在推動社會安全網，拜託所有慈善單位除給錢、給物資外，能夠多瞭解個案家庭問題，並通報縣政府，由專業團隊前往扶助，從「我們給他魚，讓他開始能夠釣魚」，才能澈底解決問題。

由國際獅子會主辦的此一彰化家扶愛心園遊會活動，結合其他社團及個人共提供150個愛心攤位，招待全縣3500餘名孩童及家人，彰化家扶中心主任王震光說，經由各贊助企業開車將他們載到活動會場，讓孩童享用美食，也領取民生物資過好冬。

這些愛心攤位約8成醍民眾響應，其中經營化妝品業的謝文松夫婦，因謝太太的同學在彰化發展學園任職，在聊天中了解彰化家扶舉辦園遊會的用心，從2015年開始捐贈積木，夫妻除了捐贈物資還參與義賣，兒子和女兒也一起投入志工行列，2019年起更加碼認捐攤位給發展學園使用，持續7年，還陸續尋找資源提供義賣，拋磚引玉，喚起更多人參與這項愛心活動。

彰化縣各界今天在彰化師大寶山校區舉辦「疼惜彰化家扶囝仔」愛心園遊，招待1000多戶親子參加，現場熱鬧滾滾。記者劉明岩／攝影
彰化縣各界今天在彰化師大寶山校區舉辦「疼惜彰化家扶囝仔」愛心園遊，招待1000多戶親子參加，現場熱鬧滾滾。記者劉明岩／攝影
彰化縣各界今天在彰化師大寶山校區舉辦「疼惜彰化家扶囝仔」愛心園遊，招待1000多戶親子參加，現場熱鬧滾滾。記者劉明岩／攝影
彰化縣各界今天在彰化師大寶山校區舉辦「疼惜彰化家扶囝仔」愛心園遊，招待1000多戶親子參加，現場熱鬧滾滾。記者劉明岩／攝影

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