葫蘆墩文化中心志工授證和表揚 工作人員穿太空裝吸睛

台中葫蘆墩文化中心今天舉辦志工授證典禮及表揚績優志工，220位志工參加，工作人員穿太空裝很吸睛，象徵穿梭在無垠的「志工宇宙」，傳遞彼此的「幸福訊號」。

台中市文化局主秘蕭靜萍表示，近年來台中市民的「城市光榮感」在各縣市排名中名列前茅，志工夥伴的努力功不可沒，尤其葫蘆墩志工隊曾三次榮獲文化部「全國文化績優志工團隊獎」最高殊榮。

每年度志工團都會發揮創意，以各式主題規畫一年一度的盛會，民國112年隊長由16年前的志工隊長黃國書再次回歸擔任，他邀請歷任的隊長穿歷屆授證特色服裝登場，工作人員則穿太空裝，化身為探索銀河的太空人，裝扮吸睛。