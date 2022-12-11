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影／大甲媽400年首度海路出巡澎湖 台中新科議員說感動

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲鎮瀾宮媽祖澎湖遶境會香，今天是第3天，鑾轎沿途受到熱情迎接。圖／台中市新科議員李文傑提供
大甲鎮瀾宮媽祖澎湖遶境會香，今天是第3天，鑾轎沿途受到熱情迎接。圖／台中市新科議員李文傑提供

大甲鎮瀾宮媽祖400年首次循海路到澎湖遶境會香，明天是最後一天行程，台中市新科議員李文傑昨天到澎湖跟著遶境隊伍，他說看到大家的虔誠很感動，鑽轎底人潮不斷，就像每年大甲媽9天8夜的遶境一樣，熱情迎接媽祖， 溫暖人心。

大甲媽遶境隊伍本月9日中午12點抵達西嶼外海時，澎湖縣約300艘漁船頂風前來接駕，盛況空前，大甲媽出巡澎湖，前一晚有大批信徒到鎮瀾宮準備隨行，這是大甲媽400年來首度海路出巡，意義重大。

當天下午2點到馬公石滬廣場舉行聯合接駕典禮，下午3點半遶境，先到馬公市東衛天后宮，晚間停駕在嵵裡水仙宮；為期4天的宗教盛事，與澎湖縣剛落成啟用的媽祖文化觀光園區相互輝映，澎縣旅行社也規畫相關行程，掀起罕見的媽祖熱潮。

台中市新科議員李文傑是大甲、大安與外埔區議員，他昨天趕到澎湖參與盛會，李文傑說，澎湖人熱情迎接大甲媽，沿途看到民眾虔誠期盼的眼神很感動，排隊鑽轎底人潮不斷，也有母親抱著小孩鑽轎底。

遶境行程今天在澎湖縣藝術文化活動聯合展演，晚上駐駕澎湖開台天后宮，大甲鎮瀾宮伺酒典禮、調營犒軍，明天澎湖縣各界聯合送駕典禮，明天早上澎湖繞境會香後回駕，晚上回到大甲鎮瀾宮，澎湖遶境會香即圓滿安座。

大甲鎮瀾宮媽祖澎湖遶境會香，今天是第3天，鑾轎沿途受到熱情迎接。圖／台中市新科議員李文傑提供
大甲鎮瀾宮媽祖澎湖遶境會香，今天是第3天，鑾轎沿途受到熱情迎接。圖／台中市新科議員李文傑提供
大甲鎮瀾宮媽祖澎湖遶境會香，今天是第3天，鑾轎沿途受到熱情迎接。圖／台中市新科議員李文傑提供
大甲鎮瀾宮媽祖澎湖遶境會香，今天是第3天，鑾轎沿途受到熱情迎接。圖／台中市新科議員李文傑提供

澎湖縣 遶境 大甲媽

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