台中「午茶生活節」草地野餐今登場 民眾脫口罩參與

台中疫後就是愛公園野餐！交通部觀光局參山國家風景區管理處為推動疫後觀光，今與中彰區域觀光聯盟在台中七期夏綠地公園舉辦「食旅中彰─午茶生活節」草地野餐市集，吸引民眾脫掉口罩熱情參與。「台中市民野餐日」明天上午9時至12時將在中央公園登場。

這場草地野餐市集邀集26家中彰觀光工廠、伴手禮、特色午茶、文創藝術、特色景點、文化園區、休閒農業等業觀光產業擺攤，今天下午2時在小提琴音樂聲中揭開序幕，吸引民眾開心逛市集、或坐或躺在草地的野餐墊上喝咖啡、茶飲，在微風徐徐吹來的午後時光，欣賞原民樂團、吉他、薩克斯風及樂手舞台表演。

參山處長曹忠猷說，台中與彰化蘊藏豐富、具特色觀光資源，因此場地選在國際知名景點台中國家歌劇院前的夏綠地舉行午茶生活節，除了讓民眾走出戶外在草地上野餐，認識中彰知名業者，感受一場融入在地特色、美食及藝文等元素的活動。

曹忠猷指出，為推動疫後觀光，盼透過草地野餐市集活絡消費、振興產業，促進觀光；今天現場邀請中彰26家知名業者設攤，另設置「食旅中彰」、「藝展中彰」、「創生中彰」、「賽事中彰」、「節慶中彰」的成果展示攤位，感受台中市浪漫情懷，打造出屬於台中市的生活品牌，盼能持續、擴大辦理。

舉會的台中市建設局長陳大田說，今天午茶生活節在台中國家歌劇院前舉辦，彰顯台中市城市之美，也歡迎大家明天到中央公園參加首屆台中市民野餐日，歡迎大家共襄盛舉。