彰化首度公辦托嬰中心預計年底招生 弱勢、雙胞胎優先

彰化托育資源不足，也沒有公報托嬰中心，縣府預計年底和美、社頭和二林3家公辦托嬰中將立案並招生，由於詢問度高，縣府初步定出托育順序，包括弱勢家庭嬰幼兒、雙胞胎、員工子女等會保留一定比例名額，最後則是設籍該鄉鎮的嬰幼兒與一般生。

彰化縣府籌備公設民營托嬰中心，和美已驗收通過，正辦理消防、使用執照許可及立案事宜，預計會會最早開始營運，由財團法人中華民國唐氏症基金會營運，招收40名未滿2歲幼兒，12月20日辦理招生說明會。

社頭及二林由社團法人中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會營運，二林預計12月下半旬完工，正辦理立案及招生作業中，預計招收30名未滿2歲幼兒，社頭已於11月8日竣工，也正辦理驗收作業。

彰化縣府社會處長王蘭心說，公設民營托嬰中心招收托育順序參考外縣市規定，因收費較低，優先照顧弱勢嬰幼兒，完成立案就會招生，若人數超過名額就必須抽籤；未來持續設置公辦托嬰中心，大都是規劃在長照衛福據點。

彰化嬰幼兒發展協會理事長吳美俍說，彰化目前的托嬰中心都處於滿額狀態，且需要排隊，需求仍相當高，托育資源不足除了起步晚，主要還是要回歸到托育人員不足，許多教保員選擇到薪資較高的公幼、非營利、準公共幼兒園等，加上嬰幼兒較沒有自理能力，工作繁重，也造成部分托育人員流動大。