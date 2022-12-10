快訊

烏克蘭空襲俄境軍事基地 背後有五角大廈默許

彰化首度公辦托嬰中心預計年底招生 弱勢、雙胞胎優先

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化和美公設民營托嬰中心預計年底完成立案招生。記者林敬家／攝影
彰化和美公設民營托嬰中心預計年底完成立案招生。記者林敬家／攝影

彰化托育資源不足，也沒有公報托嬰中心，縣府預計年底和美、社頭和二林3家公辦托嬰中將立案並招生，由於詢問度高，縣府初步定出托育順序，包括弱勢家庭嬰幼兒、雙胞胎、員工子女等會保留一定比例名額，最後則是設籍該鄉鎮的嬰幼兒與一般生。

彰化縣府籌備公設民營托嬰中心，和美已驗收通過，正辦理消防、使用執照許可及立案事宜，預計會會最早開始營運，由財團法人中華民國唐氏症基金會營運，招收40名未滿2歲幼兒，12月20日辦理招生說明會。

社頭及二林由社團法人中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會營運，二林預計12月下半旬完工，正辦理立案及招生作業中，預計招收30名未滿2歲幼兒，社頭已於11月8日竣工，也正辦理驗收作業。

彰化縣府社會處長王蘭心說，公設民營托嬰中心招收托育順序參考外縣市規定，因收費較低，優先照顧弱勢嬰幼兒，完成立案就會招生，若人數超過名額就必須抽籤；未來持續設置公辦托嬰中心，大都是規劃在長照衛福據點。

彰化嬰幼兒發展協會理事長吳美俍說，彰化目前的托嬰中心都處於滿額狀態，且需要排隊，需求仍相當高，托育資源不足除了起步晚，主要還是要回歸到托育人員不足，許多教保員選擇到薪資較高的公幼、非營利、準公共幼兒園等，加上嬰幼兒較沒有自理能力，工作繁重，也造成部分托育人員流動大。

托嬰 托育

延伸閱讀

彰化織襪芭樂有好康 大排長龍試吃搶兌換

一秒穿越日本！ 彰化超夯大人系美食「美保咖哩」 宛如身處昭和時代的巷弄喫茶店

彰化校慶有梗 設計專屬「小黃卡」學生闖關

彰化縣府廣場點燈 8米巨型耶誕樹閃亮2個月

相關新聞

台中汙水接管率升 水肥不減反增

台中市汙水下水道接管率逐年成長，不過水肥量未隨之減少，全市唯一的南屯水肥廠處理量近3年每年都達9萬至10萬噸，逼近飽和；...

感恩圖報招待家扶兒 泰式餐廳業績超越疫情前

阿杜皇家泰式料理總經理施雅萍曾是家扶扶助兒，懷抱感恩心回報彰化家扶，今天在員林旗艦店舉辦小小廚師體驗營，行政主廚不吝傾囊...

台糖加油送愛 70萬元等值產品造福台灣弱勢民眾

台糖公司今天在溪湖糖廠舉辦「寒冬送暖、加油送愛成果發表暨公益市集」，6家社福團體和有機農產品和湖南、四川特色美食等25個...

大型餐廳拚春節圍爐訂桌 推長新冠養生料理、設夾娃娃機台

國內疫情趨緩，大型餐廳逐漸恢復正常運作，彰化全國麗園大飯店評估目前尾牙訂桌恢復5成，目標放在農曆春節年菜檔期，考量確診人...

松鶴部落新地標「泰雅家屋」 跨4部落耆老還原下沉式傳統家屋建築

台中市德芙蘭國小今啟用「泰雅家屋」與「泰雅糧倉」，由逢甲大學專家學者與4部落耆老考究1個多月，以台灣櫸、烏心石打造，原味...

台中新福宮王爺平安符跨海庇佑 法商主管來台還願

國內外疫情解封，法國飛機製造商亞太區經理波托茨基等人昨天來台中市，到東區建廟200年的新福宮還願。他說，2年前疫情嚴峻時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。