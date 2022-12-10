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法商獲平安符感到內心寧靜 捐歐元助新福宮重建

中央社／ 台中10日電

法國飛機製造商亞太區總經理波托茲基2年前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻時，交接飛機給台灣，獲新福宮平安符，讓他感到內心寧靜，訪台致謝時還捐歐元助廟宇重建。

波托茲基（Christophe Potocki）今天前往多年前遭祝融、現正籌辦重建的台中市東區新福宮還願。

台法宗教情誼起於2年前，華信航空股份有限公司向法商訂購2架飛機，交機時台灣小組飄洋過海帶了新福宮平安符送波托茲基等。

華信航空接機小組協理林弘基表示，2年前疫情最嚴峻時，他和接機小組等8人到法國接機，稍有差池，所有人都可能染疫；臨行前他參拜新福宮，帶平安符到法國後，送2個平安符及中華民國國旗口罩給法商，對方喜出望外，允諾疫情和緩後到台灣參拜。

出身天主教家庭的波托茲基表示，他相當喜歡東方信仰，曾走訪西藏等，對王爺信仰持開放態度，配戴平安符感到寧靜。

新福宮董事長簡豐杰表示，廟內主祀朱李池三府王爺，其中池府王爺是抗疫神尊。台法情誼難能可貴，說明信仰無國界，廟中有書法題字「神因人誠而傳其靈」。

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