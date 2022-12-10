彰化織襪芭樂有好康 大排長龍試吃搶兌換
彰化社頭織襪芭樂節今年邁入第21年，今天在社頭果菜市場盛大開幕，受到暖冬影響，竹炭衣生意勝過發熱衣，憑11-12月發票兌換一雙襪子，很多早有準備的民眾一口氣兌換20雙，現場免費試吃芭樂磅蛋糕、芭樂大福的攤位更是排隊超過400人，活動熱鬧非凡。
「2022彰化社頭織襪芭樂節」一連3天，昨已起跑，今天到晚上10點，明（11）日下午5點，展售織襪精品、農特產品，地方小吃數十攤，今晚演唱會、煙火秀，及芭樂創意料理免費品嚐、摸彩、打卡送好禮、發票換襪子等好康齊發，上午9點開幕就已停車區爆滿，民眾先湧向兌換攤和試吃攤，竹炭衣等機能衣物生意興隆。
主辦單位社頭鄉公所，鄉長劉錦昌說，鄉公所感謝縣府、各級民代對於活動的支持，也感謝各家廠商的配合，今年100多家廠商展示創新織法的襪子，社頭芭樂在不斷改良後比往年更甜、更脆、更好吃，鄉公所準備1000公斤芭樂及1000份米苔目供遊客免費享用。
「社頭有三多：織襪多、芭樂多、董事長多。」縣長王惠美說，全台每10雙襪子就有8雙來自社頭，社頭很多織襪工廠轉型為觀光工廠，社頭鄉農會總幹事蕭浚二帶領農民提升芭樂品質，恭喜蕭浚二當選下屆鄉長，全面帶動社頭產業再升級。
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