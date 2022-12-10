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感恩圖報招待家扶兒 泰式餐廳業績超越疫情前

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化家扶30名親子參加阿杜皇家泰式料理員林旗艦店舉辦小小廚師體驗營手做青木瓜涼拌。記者簡慧珍／攝影
彰化家扶30名親子參加阿杜皇家泰式料理員林旗艦店舉辦小小廚師體驗營手做青木瓜涼拌。記者簡慧珍／攝影

阿杜皇家泰式料理總經理施雅萍曾是家扶扶助兒，懷抱感恩心回報彰化家扶，今天在員林旗艦店舉辦小小廚師體驗營，行政主廚不吝傾囊相授，貼心教做不辣但「泰」有味道的青木瓜涼拌。施雅萍說，回報家扶之後，今年10月業績突破COVID-19疫情之前，證明了施比受有福。

施雅萍的妹妹和泰國丈夫經營5家泰式餐廳，員林旗鑑店花木扶蔬又水池環繞，最有泰式風情，今天行政主廚施佳隆示範製作青木瓜絲，指導30名彰化家扶親子把花生、刨絲的青木瓜、小蕃茄放入木缽、擠入檸檬汁，小朋友不敢吃辣，淋泰式酸甜醬汁等佐料，稍加攪拌即可。

「從沒吃過泰式料理，覺得好好吃。」小一的黃姓學童開心的說，今天不但做青木瓜絲，還彩繪想像中的阿杜餐廳，相當有趣。小三的黃姓小朋友表示，做完泰式青木瓜涼拌，可以帶回家跟家人分享，是她最感到快樂的事情。

阿杜泰皇家泰式料理執行長吳明鴻、督導張仕彥和彰化家扶員林區扶幼委員會主委謝惠米、彰化家扶中心主任王震光擔任廚藝、繪畫大賽的評審，評分後頒發禮券給優秀家扶兒。

施雅萍40年前與妹妹一齊接受國外認養人資助，時間長達10年。施雅萍和妹妹長大擺攤創業，感受人情冷暖，常想起家扶中心及時伸援的溫暖，2020年施雅萍姊妹商議回饋彰化家扶，得到妹婿施佳隆（阿杜）贊同，當年第一次招待家扶親子用餐，今年舉辦活動寓教於樂並捐款10萬元。施雅萍說，近期疫情紓緩，10月業績超過疫情前，一定是上天獎勵她們多多行善。

阿杜皇家泰式料理員林旗艦店行政主廚施佳隆把做好的青木瓜涼拌分給彰化家扶30名親子。記者簡慧珍／攝影
阿杜皇家泰式料理員林旗艦店行政主廚施佳隆把做好的青木瓜涼拌分給彰化家扶30名親子。記者簡慧珍／攝影

彰化 疫情 員林

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