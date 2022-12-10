感恩圖報招待家扶兒 泰式餐廳業績超越疫情前

阿杜皇家泰式料理總經理施雅萍曾是家扶扶助兒，懷抱感恩心回報彰化家扶，今天在員林旗艦店舉辦小小廚師體驗營，行政主廚不吝傾囊相授，貼心教做不辣但「泰」有味道的青木瓜涼拌。施雅萍說，回報家扶之後，今年10月業績突破COVID-19疫情之前，證明了施比受有福。

施雅萍的妹妹和泰國丈夫經營5家泰式餐廳，員林旗鑑店花木扶蔬又水池環繞，最有泰式風情，今天行政主廚施佳隆示範製作青木瓜絲，指導30名彰化家扶親子把花生、刨絲的青木瓜、小蕃茄放入木缽、擠入檸檬汁，小朋友不敢吃辣，淋泰式酸甜醬汁等佐料，稍加攪拌即可。

「從沒吃過泰式料理，覺得好好吃。」小一的黃姓學童開心的說，今天不但做青木瓜絲，還彩繪想像中的阿杜餐廳，相當有趣。小三的黃姓小朋友表示，做完泰式青木瓜涼拌，可以帶回家跟家人分享，是她最感到快樂的事情。

阿杜泰皇家泰式料理執行長吳明鴻、督導張仕彥和彰化家扶員林區扶幼委員會主委謝惠米、彰化家扶中心主任王震光擔任廚藝、繪畫大賽的評審，評分後頒發禮券給優秀家扶兒。