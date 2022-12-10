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感恩圖報招待家扶兒 泰式餐廳業績超越疫情前
阿杜皇家泰式料理總經理施雅萍曾是家扶扶助兒，懷抱感恩心回報彰化家扶，今天在員林旗艦店舉辦小小廚師體驗營，行政主廚不吝傾囊相授，貼心教做不辣但「泰」有味道的青木瓜涼拌。施雅萍說，回報家扶之後，今年10月業績突破COVID-19疫情之前，證明了施比受有福。
施雅萍的妹妹和泰國丈夫經營5家泰式餐廳，員林旗鑑店花木扶蔬又水池環繞，最有泰式風情，今天行政主廚施佳隆示範製作青木瓜絲，指導30名彰化家扶親子把花生、刨絲的青木瓜、小蕃茄放入木缽、擠入檸檬汁，小朋友不敢吃辣，淋泰式酸甜醬汁等佐料，稍加攪拌即可。
「從沒吃過泰式料理，覺得好好吃。」小一的黃姓學童開心的說，今天不但做青木瓜絲，還彩繪想像中的阿杜餐廳，相當有趣。小三的黃姓小朋友表示，做完泰式青木瓜涼拌，可以帶回家跟家人分享，是她最感到快樂的事情。
阿杜泰皇家泰式料理執行長吳明鴻、督導張仕彥和彰化家扶員林區扶幼委員會主委謝惠米、彰化家扶中心主任王震光擔任廚藝、繪畫大賽的評審，評分後頒發禮券給優秀家扶兒。
施雅萍40年前與妹妹一齊接受國外認養人資助，時間長達10年。施雅萍和妹妹長大擺攤創業，感受人情冷暖，常想起家扶中心及時伸援的溫暖，2020年施雅萍姊妹商議回饋彰化家扶，得到妹婿施佳隆（阿杜）贊同，當年第一次招待家扶親子用餐，今年舉辦活動寓教於樂並捐款10萬元。施雅萍說，近期疫情紓緩，10月業績超過疫情前，一定是上天獎勵她們多多行善。
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