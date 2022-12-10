楊瓊瓔立委2023水果月曆大方送 明在大雅永興宮
下個月就是喜氣洋洋的農曆春節，立法委員楊瓊瓔準備6千份水果月曆，今在神岡區2處發送，800份月曆不到1小時索取一空。一早排隊的賴媽媽說，她非常喜歡楊瓊瓔每年製作的台灣水果月曆，照片水果讓人好想吃，而且她習慣在月曆上記錄重要事情，每年都要來領取。明天早上8點，在大雅區永興宮發送，歡迎民眾索取。
今天上午8時及9時，楊瓊瓔與神岡順濟宮主任委員林信伍、社口社區發展協會理事長陳珀升及社口里長當選人陳金地發送月曆，排隊人龍100多公尺，每人一份水果月曆，祝福民眾新年快樂。
楊瓊瓔說，每處發送400份水果月曆不到40分鐘秒殺一空，每年這時候水果月曆非常搶手，從上個月就有很多鄉親到服務處洽詢水果月曆何時開始發送，「現在終於新鮮到貨」。
楊瓊瓔指出，每到歲末年終，就有不少民眾開始找尋適合家中擺放的月曆。水果月曆有很多「鐵粉」，加上水果取諧音吉利，像橘子代表大吉大利，鳳梨是旺旺來，每年發送當天不少人7點多就來排隊，相當搶手。
楊瓊瓔指出，月曆中12個月份，每個月都有當季的水果，分別以：1月草莓，2月茂谷柑，3月釋迦，4月鳳梨，5月荔枝，6月芒果，7月西瓜，8月紅龍果，9月柚子，10月甜柿，11月番石榴，12月蓮霧等當令水果為主題印製。
發送日期與地點如下：明(11日)天上午8點，大雅區永興宮（大雅區大雅路37號）；12月17日(六)上午8點，后里區后義宮（后里區梅里路17之3號）、9點，后里區慈厚宮（后里區甲后路一段716巷5號）；12月18日(日)上午8點半，潭子區得天宮（潭子區得天街33號）、9點半，潭子區潭水亭觀音媽廟（潭子區復興路二段89號）、10點半，潭子區甘蔗崙三官大帝廟（潭子區潭興路三段127巷8號）。
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