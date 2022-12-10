台糖加油送愛 70萬元等值產品造福台灣弱勢民眾

台糖公司今天在溪湖糖廠舉辦「寒冬送暖、加油送愛成果發表暨公益市集」，6家社福團體和有機農產品和湖南、四川特色美食等25個攤位，吸引上千名民眾逛市集買伴手禮。

副縣長洪榮章代表縣長王惠美到場致意，見證台糖油品事業部把價值70萬元的台糖穀粉、良質米、沙拉油等物資送給社福基金會代表，氣氛溫馨。台糖強調希望透過產品搭起公益橋梁，和公益活動一齊永續經營。

台糖油品事業部副執行長柯勝宗說，台糖舉辦相關活動邁入第十年，除了加油送愛成果與公益市集，另有其它公益活動總共捐出400多萬元，今天加油送愛捐出1 萬多名民眾加油捐點做公益兌換的70萬元台糖等值產品，全數轉贈8家社福基金會，前200名捐出5張11-12月發票的民眾，獲贈1張價值50元的園遊券，憑券免費搭乘糖廠懷舊五分車。