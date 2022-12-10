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台糖加油送愛 70萬元等值產品造福台灣弱勢民眾

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台糖油品事業部轉捐70萬元物資給八大社福基金會。記者簡慧珍／攝影
台糖油品事業部轉捐70萬元物資給八大社福基金會。記者簡慧珍／攝影

台糖公司今天在溪湖糖廠舉辦「寒冬送暖、加油送愛成果發表暨公益市集」，6家社福團體和有機農產品和湖南、四川特色美食等25個攤位，吸引上千名民眾逛市集買伴手禮。

副縣長洪榮章代表縣長王惠美到場致意，見證台糖油品事業部把價值70萬元的台糖穀粉、良質米、沙拉油等物資送給社福基金會代表，氣氛溫馨。台糖強調希望透過產品搭起公益橋梁，和公益活動一齊永續經營。

台糖油品事業部副執行長柯勝宗說，台糖舉辦相關活動邁入第十年，除了加油送愛成果與公益市集，另有其它公益活動總共捐出400多萬元，今天加油送愛捐出1 萬多名民眾加油捐點做公益兌換的70萬元台糖等值產品，全數轉贈8家社福基金會，前200名捐出5張11-12月發票的民眾，獲贈1張價值50元的園遊券，憑券免費搭乘糖廠懷舊五分車。

台糖公益市集邀請永馨慈善會、麻煩小天使、喜樂、創世、勵馨、華山基金會等6家社福團體擺攤，販售荷蘭進口零酒精飲料，小農和新住民團體擺攤販售草莓、蔬菜、煙燻臘肉、烤大豬等農特產品，舞台區歌舞表演及演奏樂器，遊樂區免費玩充氣溜滑梯城堡，讓周末的溪湖糖廠充滿歡笑聲。此外，台糖11個加油站點供應「宏都拉斯高地小農咖啡」，支持友邦宏都拉斯咖啡小農和幫助偏鄉學童教育。

6個社福機構和21個小農與商家攤位展售農特產品。記者簡慧珍／攝影
6個社福機構和21個小農與商家攤位展售農特產品。記者簡慧珍／攝影

宏都拉斯 咖啡 公益活動

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