大型餐廳拚春節圍爐訂桌 推長新冠養生料理、設夾娃娃機台

國內疫情趨緩，大型餐廳逐漸恢復正常運作，彰化全國麗園大飯店評估目前尾牙訂桌恢復5成，目標放在農曆春節年菜檔期，考量確診人數多，菜色加入可改善長新冠的食材，也規劃在餐廳在春節圍爐時設置娃娃機、遊戲機等，吸引更多親子客群，衝高訂桌數。

全國麗園大飯店去年底原本的尾牙桌數快達9成，卻因疫情再起一下接獲退桌約千桌，春節時的訂桌也大受影響，今年疫情趨緩，與縣府再席開百桌邀請縣內弱勢家庭、獨老長輩及安置機構孩童一起圍爐；並結合國內知名的夾娃娃機台業者飛絡力電子公司提供遊戲機台供用餐民眾同樂。

彰化縣長王惠美表示，全國麗園第七年和縣府合作，招待弱勢朋友吃好吃的料理，這兩年餐廳因為疫情很辛苦且虧損，但全國麗園做公益不間斷，王惠美也說，許多社區和慈善團體都關懷弱勢，縣府提供的照顧不是只有錢和補助，若能知道實際狀況提供找工作、心理諮商等協助，讓家庭重新開始，社會安全網需要大家一起努力。

全國麗園大飯店特助李孟哲說，疫情雖然重挫餐廳生意，但父親常跟他說，即便經營辛苦，但還有比他們更辛苦的人，多年來公益圍爐不間斷，今年為讓圍爐更有「趣味」，餐廳將設置遊戲機台讓民眾同樂，所有收入將全數捐助彰化弱勢團體。