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松鶴部落新地標「泰雅家屋」 跨4部落耆老還原下沉式傳統家屋建築

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
泰雅傳統糧倉。圖／東勢林區管理處提供
泰雅傳統糧倉。圖／東勢林區管理處提供

台中市德芙蘭國小今啟用「泰雅家屋」與「泰雅糧倉」，由逢甲大學專家學者與4部落耆老考究1個多月，以台灣櫸、烏心石打造，原味呈現泰雅族下沉式傳統家屋建築，耆老進到屋內見熟悉場景，紅了眼眶。今早在族人見證下啟用，作為原民文化與傳承場域，更是松鶴部落新地標。

德芙蘭國小校長古金益表示，歷經學校正名與106年校慶，部落族人凝聚共識，要打造一座泰雅族傳統家屋，提供學校師生原住民的學習環境，更邀請族人回首接觸泰雅文化的根。

建造過程中，學區內的松鶴、斯可巴、哈崙台以及裡冷部落耆老提供寶貴意見，一度意見分歧，古金益說，歷經數10次溝通、協商，達成共識，在家屋完成之際，耆老入屋看到熟悉的場景，個個紅了眼眶，相當感動。

有部落耆老分享，他們已將家屋當成自己的另外一個家，更打趣說，「如果和另外一半吵架，一定跑來家屋這邊睡上幾晚」，逗得全場族人哈哈大笑。

泰雅家屋高4米、長7米、寬3.7米，內部深約1米，屬於泰雅族傳統住家4種分類的「中部地方住家」形式，一比一還原的下沉式傳統家屋建築，將作為泰雅文化傳承的學習場域。

為符合傳統家屋建材，東勢林管處提供台灣櫸和烏心石等國產材，台灣櫸做為古屋主樑結構，烏心石為次要樑柱，壁面及牆體由小徑木或枝梢材橫放堆疊，呈現傳統泰雅家屋建築特色的「積木式厚牆」，或稱「疊木牆」；梁柱以傳統綁藤方式固定。

內部有竹木床、各項生活器具、獸骨等擺設，更有三塊石頭圍成的火灶，火灶上方架設烘乾架，先人將沒吃完的肉，放在上方火烤，是保存食物的智慧。

昨晚，德芙蘭國小以家屋為背景，舉辦「思古幽情再現泰雅風華」音樂會，200多位族人共同見證泰雅家屋誕生，並歡慶德芙蘭國小106歲校慶，悠揚琴聲繚繞月夜中的泰雅家屋，別有一番風情。

泰雅家屋高4米、長7米、寬3.7米，內部深約1米，屬於泰雅族傳統住家4種分類的「中部地方住家」形式，一比一還原的下沉式傳統家屋建築。圖／東勢林區管理處提供
泰雅家屋高4米、長7米、寬3.7米，內部深約1米，屬於泰雅族傳統住家4種分類的「中部地方住家」形式，一比一還原的下沉式傳統家屋建築。圖／東勢林區管理處提供
台中市德芙蘭國小今在族人見證下啟用「泰雅家屋」與「泰雅糧倉」，作為原民文化與傳承場域，更是松鶴部落新地標。圖／東勢林區管理處提供
台中市德芙蘭國小今在族人見證下啟用「泰雅家屋」與「泰雅糧倉」，作為原民文化與傳承場域，更是松鶴部落新地標。圖／東勢林區管理處提供
昨晚，德芙蘭國小舉辦「思古幽情再現泰雅風華」音樂會，200多位族人共同見證泰雅家屋誕生，悠揚琴聲繚繞月夜中的泰雅家屋，別有一番風情。圖／德芙蘭國小提供
昨晚，德芙蘭國小舉辦「思古幽情再現泰雅風華」音樂會，200多位族人共同見證泰雅家屋誕生，悠揚琴聲繚繞月夜中的泰雅家屋，別有一番風情。圖／德芙蘭國小提供
泰雅家屋內有三塊石頭圍成的火灶，火灶上方架設烘乾架，先人將沒吃完的肉，放在上方火烤，是保存食物的智慧。圖／東勢林區管理處提供
泰雅家屋內有三塊石頭圍成的火灶，火灶上方架設烘乾架，先人將沒吃完的肉，放在上方火烤，是保存食物的智慧。圖／東勢林區管理處提供
泰雅傳統家屋的厚積式疊木牆，是重要特色之一。圖／東勢林區管理處提供
泰雅傳統家屋的厚積式疊木牆，是重要特色之一。圖／東勢林區管理處提供
泰雅家屋內的竹木床。圖／東勢林區管理處提供
泰雅家屋內的竹木床。圖／東勢林區管理處提供
昨晚，德芙蘭國小舉辦「思古幽情再現泰雅風華」音樂會，200多位族人共同見證泰雅家屋誕生，悠揚琴聲繚繞月夜中的泰雅家屋，別有一番風情。圖／德芙蘭國小提供
昨晚，德芙蘭國小舉辦「思古幽情再現泰雅風華」音樂會，200多位族人共同見證泰雅家屋誕生，悠揚琴聲繚繞月夜中的泰雅家屋，別有一番風情。圖／德芙蘭國小提供
德芙蘭國小校長古金益(中)與嘉賓坐在以三塊石頭圍成的火灶，暢談古今。圖／德芙蘭國小提供
德芙蘭國小校長古金益(中)與嘉賓坐在以三塊石頭圍成的火灶，暢談古今。圖／德芙蘭國小提供
台中市德芙蘭國小今在族人見證下啟用「泰雅家屋」與「泰雅糧倉」，作為原民文化與傳承場域，更是松鶴部落新地標。圖／德芙蘭國小提供
台中市德芙蘭國小今在族人見證下啟用「泰雅家屋」與「泰雅糧倉」，作為原民文化與傳承場域，更是松鶴部落新地標。圖／德芙蘭國小提供
傳統家屋內部不見任何鐵釘，均以傳統綁藤方式建築。圖／東勢林區管理處提供
傳統家屋內部不見任何鐵釘，均以傳統綁藤方式建築。圖／東勢林區管理處提供
台中市德芙蘭國小今在族人見證下啟用「泰雅家屋」與「泰雅糧倉」，作為原民文化與傳承場域，更是松鶴部落新地標。圖／東勢林區管理處提供
台中市德芙蘭國小今在族人見證下啟用「泰雅家屋」與「泰雅糧倉」，作為原民文化與傳承場域，更是松鶴部落新地標。圖／東勢林區管理處提供

建築 泰雅族 逢甲大學

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