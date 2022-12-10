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台中新福宮王爺平安符跨海庇佑 法商主管來台還願

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
法商主管波托茨基（中）2年前得到台中新福宮王爺平安符，感受到平安與庇護，昨天抵台後，今上午到新福宮致謝還願。記者洪敬浤／攝影
法商主管波托茨基（中）2年前得到台中新福宮王爺平安符，感受到平安與庇護，昨天抵台後，今上午到新福宮致謝還願。記者洪敬浤／攝影

國內外疫情解封，法國飛機製造商亞太區經理波托茨基等人昨天來台中市，到東區建廟200年的新福宮還願。他說，2年前疫情嚴峻時，交接2架飛機給台灣，無意間得到台灣團隊贈與的新福宮平安符，感受到無形的平安與庇護，特地來台表達謝意。

新福宮位於台中市東區，位於台中車站東南側巷弄間，主祀朱李池三府王爺。廟方表示，三府王爺都是唐朝將軍，其中池府王爺臉是黑色的，是抗疫神尊。

台灣王爺平安符，怎麼飄洋過海到法國？華信航空協理林弘基說，2020年他帶團隊到法國圖魯斯，接收2架ATR飛機，國際疫情嚴重，他到新福宮祈求平安符，沒想到拿到10個，抵法後把多出的2個，送給法方亞太區經理波托茨基（Christophe Potocki）、銷售總監林建輝（Kian-Hui Lin）。

林弘基說，彼此信仰不同，但對方看到平安符欣然接受，後續飛機接收工作未被疫情耽誤，進度甚至超前，團隊也都平安來回，他歸功於神靈庇護，波托茨基等人更允諾，疫情緩和後將來台致謝。

波托茨基與林建輝昨天剛抵台，今早到新福宮上香致謝，新福宮2016年失火，他們也捐款贊助重建。波托茨基說，當時疫情嚴重，事業與個人都遇到挑戰，收到平安符後，事情都朝正向發展，讓他感受到平安與保護；他相信東方神祇流傳多年，自有神奇的力量。

新福宮董事長簡豐杰說，2年前平安符隨華信團隊送到法國後，法方又來索取100個平安符，廟方也如數寄出；台灣防疫有成，透過平安符推動國民外交，他相信心誠則靈，信仰無國際。

疫情 團隊

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