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影／社頭鄉「鬆勢三日節」上場 最土直的文創派對

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
社頭鄉「鬆勢三日節」三年前由在地青年劉孟豪（台上者）等人籌劃發起，透過辦在地味的鬆勢辦桌晚宴、音樂表演、踏訪織襪產業鏈大小事等，讓大家看到織襪小鎮的多元風貌。記者林宛諭／攝影　
社頭鄉「鬆勢三日節」三年前由在地青年劉孟豪（台上者）等人籌劃發起，透過辦在地味的鬆勢辦桌晚宴、音樂表演、踏訪織襪產業鏈大小事等，讓大家看到織襪小鎮的多元風貌。記者林宛諭／攝影　

彰化縣社頭鄉「鬆勢三日節」今天起到11日登場，今晚在社頭火車站前廣場「鬆勢味」辦桌先端上桌，再看Live Show，周六日則有市集、音樂表演、文創講座分享，一群在地年輕人辦的文創派對，要讓大家看到社頭不一樣的風情。

社頭鄉織襪芭樂節今天起到周日在社頭鄉果菜市場登場，而社頭市區則一群在地青年發起的文創派對「鬆勢三日節」，今天下午從社頭「豪所在」集結「開幕遊行」，晚間在社頭火車站前廣場有「鬆勢味風土佳餚」吃辦桌，請到樂手也是蕉農的「台青蕉樂團」表演，辦桌是由以傳統外燴流水席起家的「禾嘉園」第三代子孫承襲第一代總鋪師阿耀師的手藝端出古早味好料理。

接下來10日、11日在社頭仁雅公園和社頭農會穀倉廣場二個地點則有鬆勢市集，二天共4場街區文化走讀，帶著大家走進社區，踏訪織襪產業鏈大小事，在「豪所在」還有鬆勢秀包括10日有百合花樂團，11日有農村武裝青年表演。

「鬆勢三日節」今年還榮獲台灣地域振興聯盟舉辦「地域振興大賞」的「創意事件奬」，活動發起策劃人劉孟豪說，市集攤位前二年主要開放織襪精品、民生用品、彰化在地設計師和插畫家等的設計產品，今年於在地民眾建議下再加入古著衣飾、古物等。

劉孟豪說，市集特色不賣吃的、喝的等飲食，希望讓遊客走進市區自己去各店家覓食，將生意帶給在地店家，而且賣的是「值得驕傲的在地高級織襪」包括各種一雙數百元、上千元的機能襪。二天活動有音樂表演和講座，需線上購票，民眾可上臉書「豪所在」查詢。

社頭鄉「鬆勢三日節」三年前由在地青年劉孟豪（台上者）等人籌劃發起，透過踏訪織襪產業鏈大小事，辦在地味的鬆勢辦桌晚宴、音樂表演、文創講座分享，讓大家看到織襪小鎮的多元風貌。圖／劉孟豪提供
社頭鄉「鬆勢三日節」三年前由在地青年劉孟豪（台上者）等人籌劃發起，透過踏訪織襪產業鏈大小事，辦在地味的鬆勢辦桌晚宴、音樂表演、文創講座分享，讓大家看到織襪小鎮的多元風貌。圖／劉孟豪提供
社頭鄉「鬆勢三日節」今天開幕，在地青年遊街宣傳。記者林宛諭／攝影　
社頭鄉「鬆勢三日節」今天開幕，在地青年遊街宣傳。記者林宛諭／攝影　
社頭鄉「鬆勢三日節」在地味的鬆勢晚宴在社頭火車站前廣場辦桌，還請到樂手也是蕉農的「台青蕉樂團」表演，別有風味。記者林宛諭／攝影　
社頭鄉「鬆勢三日節」在地味的鬆勢晚宴在社頭火車站前廣場辦桌，還請到樂手也是蕉農的「台青蕉樂團」表演，別有風味。記者林宛諭／攝影　

社頭鄉 文創 辦桌

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