彰化縣府廣場點燈 8米巨型耶誕樹閃亮2個月

彰化縣政府耶誕節年度點燈活動於今晚在縣府府前廣場登場，彰化縣長王惠美表示，彰化即將邁入建縣300年，期待未來讓彰化古城展現城市永續發展的無限可能，歡迎大家相約來彰化一遊，品嚐彰化的美食，感受彰化人的熱情。

晚間彰化永福教會成立的金齡太鼓團帶來結合太鼓打擊，身體律動和戲劇演出、彰興國中管弦樂團帶來溫馨應景的曲目，在悠揚樂聲中，祝大家平安喜樂；彰化藝術高中熱舞社團用熱舞迎接耶誕。

王惠美表示，這兩年和鄉親一起度過艱困的疫情，也完成很多重要的建設與工作，縣府於府前廣場佈置一棵8米的巨型聖誕樹，樹上布置了一層層的聖誕彩球、雪花造型相關飾物，代表永恆、豐收與美好的感恩及祝福，同時也設計星星造型拱門，提供大家拍照打卡，也希望大家都能平安健康與幸福。