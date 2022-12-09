彰化縣府廣場點燈 8米巨型耶誕樹閃亮2個月
彰化縣政府耶誕節年度點燈活動於今晚在縣府府前廣場登場，彰化縣長王惠美表示，彰化即將邁入建縣300年，期待未來讓彰化古城展現城市永續發展的無限可能，歡迎大家相約來彰化一遊，品嚐彰化的美食，感受彰化人的熱情。
晚間彰化永福教會成立的金齡太鼓團帶來結合太鼓打擊，身體律動和戲劇演出、彰興國中管弦樂團帶來溫馨應景的曲目，在悠揚樂聲中，祝大家平安喜樂；彰化藝術高中熱舞社團用熱舞迎接耶誕。
王惠美表示，這兩年和鄉親一起度過艱困的疫情，也完成很多重要的建設與工作，縣府於府前廣場佈置一棵8米的巨型聖誕樹，樹上布置了一層層的聖誕彩球、雪花造型相關飾物，代表永恆、豐收與美好的感恩及祝福，同時也設計星星造型拱門，提供大家拍照打卡，也希望大家都能平安健康與幸福。
王惠美也指出，12月4日在彰化火車站前已設置聖誕樹，今在縣府廣場正式點燈，活動為期2個月，自即日起至明年2月5日元宵節為止，每天晚上5點半至10點，從中山路磐石停車場到縣立美術館沿線也同步點亮聖誕燈飾，議會、彰基、台電及附近商家，一起布燈共襄盛舉，歡迎大家前來打卡與聖誕樹拍照，還有12月16日在彰化縣政府府前廣場還有踩街活動。
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