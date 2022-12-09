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解封後現買氣…員林內衣廠拍賣三天 民眾狂掃貨

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員林市「曼黛瑪璉‧瑪登瑪朵廠慶嘉年華」今天起到11日一連三天開放入園大拍賣，打造打卡點「橘莊園」，讓民眾可拍網美照。圖／曼黛瑪璉提供
彰化縣員林市「曼黛瑪璉‧瑪登瑪朵廠慶嘉年華」今天起到11日一連三天開放入園大拍賣，打造打卡點「橘莊園」，讓民眾可拍網美照。圖／曼黛瑪璉提供

疫情解封也帶動買氣，彰化縣員林市「曼黛瑪璉‧瑪登瑪朵廠慶嘉年華」今天起到11日一連三天開放入園大拍賣，由於各項優惠活動，原本業者約準備十萬件內衣褲等商品供選購，許多民眾趁年底搶便宜，好像「內衣不用錢」的狂掃入袋，業者還緊急再調度5萬件到廠區，讓民眾一次買個夠。

今天曼黛瑪璉廠拍，一早大門還沒開，但已聚集大批排隊人潮等著搶購商品，甚至還有外縣市民眾也也特地到員林市廠區選購。

曼黛瑪璉行銷經理陳怡璇說，為因應解封後的買氣，今年除了有多項佛心優惠，也在廠區打造浪漫打卡點「橘莊園」，讓民眾可在橘子果樹、歐風市集、鄉村小木屋及文青風帳蓬等不同造景拍網美照。

今天廠商提供100個福袋，168元就能隨機拿到價值2000以上商品，讓民眾直呼賺到了，今年的活動包括樂購A區正品買一送一，還有熱賣組合3套只要1680，A區滿3500元直接折抵688元；限搶B區則是小資女必購專區，消費滿額再折抵，價值超過2500的500元福袋有機會抽中行李箱等大獎，當日購買滿3500元，還能抽萬元購物金、日立水蒸氣烘烤微波爐、全聯禮券5千元、藍芽喇叭等。

今天開幕由夢想家啦啦隊Formosa Sexy熱情表演，還有金曲歌王許富凱帶動全場氣氛，10日則有兒童界巨星POLI救援小隊與草莓姐姐的童樂見面會，並邀請彰化地區校園東山國小北管社、溪湖高中街舞社、熱舞社、員林家商街舞社及員林高中熱舞社表演，11日則由侯慧鈴舞團小小朋友芭蕾舞SHOW，及南郭國小扯鈴隊、員林國小音樂班帶來精采表演。廠拍地址員林市員草路929號。

彰化縣員林市「曼黛瑪璉‧瑪登瑪朵廠慶嘉年華」今天起到11日一連三天開放入園大拍賣，打造打卡點「橘莊園」，讓民眾可拍網美照。圖／曼黛瑪璉提供
彰化縣員林市「曼黛瑪璉‧瑪登瑪朵廠慶嘉年華」今天起到11日一連三天開放入園大拍賣，打造打卡點「橘莊園」，讓民眾可拍網美照。圖／曼黛瑪璉提供
彰化縣員林市「曼黛瑪璉‧瑪登瑪朵廠慶嘉年華」今天起到11日一連三天開放入園大拍賣，許多民眾今天狂掃搶購。圖／民眾提供
彰化縣員林市「曼黛瑪璉‧瑪登瑪朵廠慶嘉年華」今天起到11日一連三天開放入園大拍賣，許多民眾今天狂掃搶購。圖／民眾提供

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