彰化12處路口科技執法 彰化市這處首日違規件數最多

彰化縣為降低車禍亡，警察局分析近3年路口事故、違規及環境等因素，由交通部補助，選定12處易肇事路口新設科技執法設備，昨天正式執法舉發交通違規，彰化縣警察局統計首日取締217件，違規最多前兩名都在彰化市，分別是彰化市中華路與中正路2段路口81件，彰化市新平路與環河街口51件。

根據交通部統計，到今年9月為止，彰化縣車禍死亡人數較去年同期增加47人，死亡增加人數全台僅次於新北市，已被交通部列管，彰化縣警察局針對12處肇事路口設定重點取締項目，首日統計違規數字闖紅燈36件、超速48件、未依標誌標線59件、未依號誌47件、跨越雙黃（白）線27件。

警方指出，科技執法跳脫民眾長期印象中的取締超速、闖紅燈等照相單一設施，新式的科技執法設備以自動辨識常見民眾於路口易肇事交通違規除闖紅燈、超速等、更結合易影響主線車流的違規行為，例如如直行車占用左轉專用車道、左轉車占用直行專用車道、跨越雙白線等違規行為等。

彰化12處易肇事路口新設科技執法設備，包括彰化市中正路2段與中華路口彰化市新平路與環河路口、員林市萬年路與靜修路口、花壇鄉東外環路與灣福路口、伸港鄉濱海路與工一路口、和美鎮美港公路與彰新路6段路口、埔心鄉中正路1段與武聖路口、永靖鄉東彰路7段與湳底路口、社頭鄉員集路與崙饒路口、 福興鄉臨海路與福正路口、社頭鄉中山路1段與和平三路口、秀水鄉彰鹿路與民意街口。