阿公怕冷孫許心願討棉被 埔鹽鄉「認養」弱勢童圓夢聖誕

「幸福埔鹽．聖誕圓夢」今天邀請116名兒少到鄉立圖書館前，在草坪的耶誕樹樹梢掛心願卡，鄉公所和慈善團體、善心人士早就買好禮物裝袋，拿到禮物的兒少個個笑逐顏開，直呼「好開心」。

這個活動邁入第四年，今年仍請鄉內國中小學各班導師、校長調查經濟弱勢家庭學生，半個月前先讓學生寫心願卡，名單和卡片彙報鄉公所，鄉公所和奉安慈善會、玄元帝爺功德會第一團、玄元帝爺功德會第二團、埔鹽愛心慈善會、埔鹽順澤宮、鹿港城隍文殊協會和鄉民陳昭惠女士分別「認養」。

「一枝草，一點露」。鄉長許文萍跟小朋友分享，每個人都有自己的長處，要先接受自己、愛自己，只要一步一步努力打拼，每個人都能開創自己的嶄新人生，很感謝有些慈善團體自動加碼多送一些禮物，小朋友要感恩。

許文萍說，學生心願看似容易，要全部湊齊還真有難度，國小中低年級學童的心願是比較容易完成的任務，例如希望得到自動鉛筆筆蕊、玩具，國小高年級學生希望獲得球具、整組彩色自動鋼球筆，國中生想要籃球等運動器材；有一名小朋友想要一床棉被，她問「你要蓋的嗎」？如果是小朋友就買兒童尺寸，沒想到得到答案「要給阿公蓋」，她索性買兩條棉被，祖孫睡覺都保暖。

善心人士陳昭惠是埔鹽媳婦，學生時代半工半讀，就業後，她默默資助弱勢民眾，婚後帶著兩個兒子一齊行善，今年兒子充滿期待的問「要去哪裡幫助別人」？她相信身教重於言教，從小教導孩子行善最樂，孩子就會正向發展，整個社會更祥和。