快訊

鮑魚聞人鍾文智被控炒TDR 聲請專家證人出庭鑑定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧萬大森林遊樂區志工善意傳承 遊客淘寶賞楓做公益

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
奧萬大國家森林遊樂區周、六日將舉辦義賣，讓遊客邊淘寶還能賞楓品嘗美食。圖／南投林管處提供
奧萬大國家森林遊樂區周、六日將舉辦義賣，讓遊客邊淘寶還能賞楓品嘗美食。圖／南投林管處提供

奧萬大國家森林遊樂區本周六日上午10點至下午3點，在遊客中心廣場舉辦志工年終惜物義賣活動，義賣所得扣除成本後，將捐贈「雷蕾家族-雷特氏症病友關懷協會」專款使用，邀請民眾共襄義舉。

奧萬大國家森林解說志工從101年發起年終惜物義賣，已經持續11年，每年均由林務局、南投林管處員工、志工及周遭親友捐助二手物資作為義賣品。本周號召遊客一起到奧萬大遊客中心旁廣場參與義賣，遊客邊享受楓紅美景一邊體驗淘寶樂趣，更能發揮愛心。

南投林管處表示，去年年義賣所得14萬元捐給雲林縣黃金蝙蝠館，南投縣仁愛鄉原住民小朋友「親愛愛樂」樂團作為圓夢基金，今年志工決定將捐助罕見疾病—雷特氏症病友關懷協會「雷蕾家族」，為罕病患者家庭盡綿薄之力，讓更多人認識雷特氏症，提供關懷與協助。

雷特氏症是神經系統發展異常的罕病，為女性退化性症候群，造成重度智能障礙。致病原因為X染色體基因突變所導致，造成病人複雜的臨床症狀。

南投林管處表示，義賣物資捐贈還有年年參與的順利營休閒運動用品店、皇崟實業公司、綠野仙蹤農場提供自家產品及百香果作為義賣品外，還有志工們現場製作各樣美食，包含澎湖魚丸湯、手沖咖啡、麻辣鴨血、肉粽等，讓參與的遊客也能品嘗美食。活動詳情可至臉書粉絲頁搜尋「奧萬大情報站」。

奧萬大國家森林遊樂區周、六日將舉辦義賣，讓遊客邊淘寶還能賞楓品嘗美食。圖／南投林管處提供
奧萬大國家森林遊樂區周、六日將舉辦義賣，讓遊客邊淘寶還能賞楓品嘗美食。圖／南投林管處提供
奧萬大國家森林遊樂區周、六日將舉辦義賣，讓遊客邊淘寶還能賞楓品嘗美食。圖／南投林管處提供
奧萬大國家森林遊樂區周、六日將舉辦義賣，讓遊客邊淘寶還能賞楓品嘗美食。圖／南投林管處提供

義賣 奧萬大 森林遊樂區

延伸閱讀

周六日國家森林遊樂區 用LINE Pay購票享6%回饋

歲末年終宜蘭慧燈中學義賣 校長帶頭送愛助華山孤老

大江聖誕薑餅城燈光秀點燈 16日義賣捐育幼院建家園

南投武界奧萬大追楓單車賽 完賽藏巧思車友驚喜

相關新聞

影／驚！明潭電廠無預警排砂 水里溪瞬間成陰陽河

「哇，清澈的水里溪，怎麼變陰陽河」，今天上午10點多，南投縣水里鄉民突然發現水里溪成為滾滾濁流，明潭下池壩水道匯流處，更...

台中汙水接管率升 水肥不減反增

台中市汙水下水道接管率逐年成長，不過水肥量未隨之減少，全市唯一的南屯水肥廠處理量近3年每年都達9萬至10萬噸，逼近飽和；...

彰化溪湖果菜市場 停車場竟是違建

彰化縣溪湖鎮果菜市場公司要拆除漏水廁所重建，赫然發現該廁所屬於違建，進一步發現啟用18年、樓地板面積約600坪的立體停車...

明潭電廠淤砂 水里溪成陰陽河

南投縣水里鄉民昨早發現，水里溪出現滾滾濁流，明潭電廠水道匯流處更變成陰陽河。鄉民抱怨，當地電廠排砂都會預告，這次卻無預警...

彰化縣府廣場點燈 8米巨型耶誕樹閃亮2個月

彰化縣政府耶誕節年度點燈活動於今晚在縣府府前廣場登場，彰化縣長王惠美表示，彰化即將邁入建縣300年，期待未來讓彰化古城展...

太平產業園區大排太臭嚇跑員工 蔡耀頡邀市府現勘

台中市太平產業園區七星大排飄惡臭，但因採證不易，長期無法解決，鄰近的廠商深受其害，不但求職者被嚇跑，也出現離職潮，市議員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。