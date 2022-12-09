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奧萬大森林遊樂區志工善意傳承 遊客淘寶賞楓做公益
奧萬大國家森林遊樂區本周六日上午10點至下午3點，在遊客中心廣場舉辦志工年終惜物義賣活動，義賣所得扣除成本後，將捐贈「雷蕾家族-雷特氏症病友關懷協會」專款使用，邀請民眾共襄義舉。
奧萬大國家森林解說志工從101年發起年終惜物義賣，已經持續11年，每年均由林務局、南投林管處員工、志工及周遭親友捐助二手物資作為義賣品。本周號召遊客一起到奧萬大遊客中心旁廣場參與義賣，遊客邊享受楓紅美景一邊體驗淘寶樂趣，更能發揮愛心。
南投林管處表示，去年年義賣所得14萬元捐給雲林縣黃金蝙蝠館，南投縣仁愛鄉原住民小朋友「親愛愛樂」樂團作為圓夢基金，今年志工決定將捐助罕見疾病—雷特氏症病友關懷協會「雷蕾家族」，為罕病患者家庭盡綿薄之力，讓更多人認識雷特氏症，提供關懷與協助。
雷特氏症是神經系統發展異常的罕病，為女性退化性症候群，造成重度智能障礙。致病原因為X染色體基因突變所導致，造成病人複雜的臨床症狀。
南投林管處表示，義賣物資捐贈還有年年參與的順利營休閒運動用品店、皇崟實業公司、綠野仙蹤農場提供自家產品及百香果作為義賣品外，還有志工們現場製作各樣美食，包含澎湖魚丸湯、手沖咖啡、麻辣鴨血、肉粽等，讓參與的遊客也能品嘗美食。活動詳情可至臉書粉絲頁搜尋「奧萬大情報站」。
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