員林市百果山最長溜滑梯擬拆了 籲民眾勿再違規使用

彰化縣員林市舊百果山遊憩區經交通部觀光局參山國家風景區管理處及彰化縣政府斥資近3千萬整修後，原地方希望留下許多人兒時記憶的最長溜滑梯，但因溜滑梯無法符合現行遊具法規，參山處與員林公所決定明年將要拆除，並加強拉封鎖線做安全維護，呼籲民眾勿再使用。

「員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程」去年第一期整修工程後，員林市公所為帶動百果山風華再現，今年農曆年初員林燈會還特別規劃在舊百果山遊樂區為主燈區，參山處已於今年3月將園內設施及遊具點交給市公所，目前除最長溜滑梯受限法規無法使用外，其餘如體健設施及兒童遊具皆已完成檢驗開放使用。

員林公所表示，有逾30年歷史、75公尺長的最長溜滑梯目前是禁止使用，但仍有許多民眾都還帶著小孩違規使用，參山處與公所已多次開會討論，但若依現行遊具法規規定需進行大幅度改善，包括溜滑梯上方106公分需淨空、左右二側53公分需淨空、坡度需小於50度、二側階梯欄杆立柱間距需小於8.9公分等，經評估後若依現行法規進行修繕，屆時已無法完整呈現原有溜滑梯規模提供使用。

參山處長曹忠猷說，目前已研議拆除舊長溜滑梯，規劃符合國家標準兒童遊戲場，並納入「員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程」第二期工程，預計二期工程經費3千萬元，除了溜滑梯還會做整體景觀規劃，預計舊的溜滑梯應會在農曆年後拆除。

曹忠猷說，希望百果山風景區能規劃成縣級風景區，而不只是社區型公園，目前二期工程都還在設計中，新的溜滑梯將會依百果山當地地形規劃出符合現在法規的溜滑梯，也不用會「罐頭遊具」，不過最近會要求公所要加強維護管理，拉封鎖線並設立標誌牌禁止使用，以維護民眾安全。