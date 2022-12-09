南彰化溪湖600坪公共超級大違建縣府無資料 將要求查報

彰化縣溪湖鎮果菜市場公司要拆修老舊漏水的廁所，因用地地目不符無法重建，連帶牽扯出立體停車場也是地目不符，縣政府今天查無申請建照，更沒使用執照，驚訝這幢樓地板面積約600坪的超級大違建竟然默默存在逾16年，將要求鎮公所依法查報。

溪湖鎮果菜市場只有一幢廁所，建齡逾40年，由外而內都有洗刷不掉的陳年汙垢，很多女性農民和果菜承銷人不敢使用，都到果菜市場辦公大樓借用較乾淨的廁所，因溪湖鎮果菜市場場地星期五晚上出租經營夜市，民眾長期反映廁所又舊又髒，果菜公司決定編列經費拆除新建。

果菜市場地目是特種農業用地，蓋行政大樓已經用掉所有法定可興建的土地面積，現有廁所一直是違建，鎮公所編列經費卻無處可新建，又牽扯出造價1500萬元的立體停車場也是違建，而且是超級大違建，要拆就要一併拆除，鎮公所和果菜市場公司內部商議，為了民眾「方便」仍決定先在市場內找地重建一幢現代化廁所。

據透露，鎮公所為解決果菜市場的違建立體停車場，編列預算800萬元打算拆除，未獲鎮代會通過，希望鎮公所改把預算用在鋪路、修建側溝等建設，鎮公所也因人事更迭，16年前辦理立體停車場興建案的承辦人和主管都調離原職，有的退休，暫時按下不動，現在更因鎮公所即將改朝換代，拆除案全面擱置。