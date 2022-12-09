快訊

鮑魚聞人鍾文智被控炒TDR 聲請專家證人出庭鑑定

南彰化溪湖600坪公共超級大違建縣府無資料 將要求查報

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮果菜市場造價千萬元的立體停車場是超級大違建，連建照都沒有就蓋好使用。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮果菜市場造價千萬元的立體停車場是超級大違建，連建照都沒有就蓋好使用。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪湖鎮果菜市場公司要拆修老舊漏水的廁所，因用地地目不符無法重建，連帶牽扯出立體停車場也是地目不符，縣政府今天查無申請建照，更沒使用執照，驚訝這幢樓地板面積約600坪的超級大違建竟然默默存在逾16年，將要求鎮公所依法查報。

溪湖鎮果菜市場只有一幢廁所，建齡逾40年，由外而內都有洗刷不掉的陳年汙垢，很多女性農民和果菜承銷人不敢使用，都到果菜市場辦公大樓借用較乾淨的廁所，因溪湖鎮果菜市場場地星期五晚上出租經營夜市，民眾長期反映廁所又舊又髒，果菜公司決定編列經費拆除新建。

果菜市場地目是特種農業用地，蓋行政大樓已經用掉所有法定可興建的土地面積，現有廁所一直是違建，鎮公所編列經費卻無處可新建，又牽扯出造價1500萬元的立體停車場也是違建，而且是超級大違建，要拆就要一併拆除，鎮公所和果菜市場公司內部商議，為了民眾「方便」仍決定先在市場內找地重建一幢現代化廁所。

據透露，鎮公所為解決果菜市場的違建立體停車場，編列預算800萬元打算拆除，未獲鎮代會通過，希望鎮公所改把預算用在鋪路、修建側溝等建設，鎮公所也因人事更迭，16年前辦理立體停車場興建案的承辦人和主管都調離原職，有的退休，暫時按下不動，現在更因鎮公所即將改朝換代，拆除案全面擱置。

縣政府建設處指出，經查資料，沒有溪湖鎮公所、果菜公司申請果菜公司立體停車場建照的申請案，沒申請建照就沒使用執照，等同違建，溪湖鎮公所2016年（現任鎮長2017年當選）曾經申請興建停車棚，領取建照後沒再申請使用執照，停車棚建照已逾期失效，如有興建也等於也是違建，縣政府將要求鎮公所依規定處理違建以免產生公共安全問題。

彰化縣溪湖鎮果菜市場唯一的廁所是違建，如果拆除新建也是違建。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮果菜市場唯一的廁所是違建，如果拆除新建也是違建。記者簡慧珍／攝影

違建

延伸閱讀

校長每天經過 溪湖國小百年校門絹印圖案好驚艷

賣厝阿明／種電可以讓我家違建合法，咁有影？

劉建國發動百輛車隊大掃街 喊話拆除青埔宮違建

台南買新屋變違建？ 民眾黨議員候選人：居住正義淪空談

相關新聞

影／驚！明潭電廠無預警排砂 水里溪瞬間成陰陽河

「哇，清澈的水里溪，怎麼變陰陽河」，今天上午10點多，南投縣水里鄉民突然發現水里溪成為滾滾濁流，明潭下池壩水道匯流處，更...

台中汙水接管率升 水肥不減反增

台中市汙水下水道接管率逐年成長，不過水肥量未隨之減少，全市唯一的南屯水肥廠處理量近3年每年都達9萬至10萬噸，逼近飽和；...

彰化溪湖果菜市場 停車場竟是違建

彰化縣溪湖鎮果菜市場公司要拆除漏水廁所重建，赫然發現該廁所屬於違建，進一步發現啟用18年、樓地板面積約600坪的立體停車...

明潭電廠淤砂 水里溪成陰陽河

南投縣水里鄉民昨早發現，水里溪出現滾滾濁流，明潭電廠水道匯流處更變成陰陽河。鄉民抱怨，當地電廠排砂都會預告，這次卻無預警...

彰化縣府廣場點燈 8米巨型耶誕樹閃亮2個月

彰化縣政府耶誕節年度點燈活動於今晚在縣府府前廣場登場，彰化縣長王惠美表示，彰化即將邁入建縣300年，期待未來讓彰化古城展...

太平產業園區大排太臭嚇跑員工 蔡耀頡邀市府現勘

台中市太平產業園區七星大排飄惡臭，但因採證不易，長期無法解決，鄰近的廠商深受其害，不但求職者被嚇跑，也出現離職潮，市議員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。