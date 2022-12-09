影／驚！明潭電廠無預警排砂 水里溪瞬間成陰陽河

「哇，清澈的水里溪，怎麼變陰陽河」，今天上午10點多，南投縣水里鄉民突然發現水里溪成為滾滾濁流，明潭下池壩水道匯流處，更成為陰陽河。台電表示，因為明潭電廠進行放水閥年度檢修，小開度試運轉，沒想到淤沙嚴重讓放流水泥沙含量過多，已經加大鉅工發電廠放水量稀釋，水質已逐漸恢復清澈。

水里鄉許姓鄉民說，水里溪冬季水量少，但水質一向透明清澈，但上午突然發現上游冒出黃色汙水，且水量明顯增加，水里溪頓成黃河，而在明潭電廠放流口與水里溪匯流出，更呈現一黃、一藍兩種顏色，如同陰陽河，讓大家擔心水質惡化，懷疑是明潭電廠排砂造成。

他說，鉅工、明潭兩電廠以往排砂都會預告，讓居民有所防範。但這次無預警排砂，讓居民擔心台電未落實預告機制，影響民眾安全。

針對質疑，台電說，今天是明潭電廠放水閥年度檢修，因此小開度試運轉，排水量每秒僅一噸，相較正常排砂每秒2、30噸出水量少了很多，因此沒有預先發布訊息。

但測試排砂，都是剛開始含沙量較高，隨後就恢復正常，沒想到明潭電廠淤砂嚴重，導致排放水含沙量越來越多，因此半小時就結束測試，並增加鉅工電廠放水量稀釋。