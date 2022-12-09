稻草廢枝「母湯燒」 中市加強科技執法抓到最高開罰10萬

進入二期稻作採收時節，部分農民會焚燒稻草、樹枝葉等農業廢棄物，造成空品惡化。台中市環保局利用科技執法加強稽巡查，統計至今年10月底共處分116件，更推廣益菌肥補助、小型農機具免費就地破碎服務等措施，鼓勵將農廢再利用。

環保局表示，為促使農業廢棄物再利用，結合各級農政單位及異業結盟，包括台積電及中龍鋼鐵，推廣及補助農民使用「益菌肥」，增加土壤肥力促進作物生長，鼓勵民眾將農業廢棄物「就地粉碎、翻耕、添加益菌肥再利用」，取代傳統露天燃燒行為。

環保局統計今年至10月，補助面積達3561.6公頃，PM10削減量13.93公噸；PM2.5削減量13.77公噸；SOx削減量10.42公噸；NOx削減量14.78公噸； VOCs削減量0.09公噸。

此外，為持續輔導果農改變露天燃燒的習慣，今年推出農廢資材免費到府破碎便民服務計畫，將破碎後農廢資材，以就地掩埋方式，增加土壤有機質、防雜草，也間接減少農藥和肥料的使用量外，讓資源永續循環再利用。

環保局指出，為防止稻作收割期間發生露燃行為，每年持續更新露燃好發地圖資料庫，並篩選重點區域及時段，以無人機加強空拍巡查作業，一期稻作空拍巡查面積高達784公頃，二期稻作也持續加強巡查中。此外，針對歷年露天燃燒好發點也架設智慧監控攝影機，24小時由電腦自動判煙監控，如有發現煙霧後即報即查，統計至今年10月底共處分116件，籲民眾切勿心存僥倖。