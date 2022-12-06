虎皮蛋糕捲好做好吃 彰化偏鄉學童難忘歡樂下午茶

2022小星廚公益教學列車今天開到彰化縣二林鎮萬合國小，全國麗景餐廳行政主廚楊俊民指導萬合全校42名小朋友，使用彰化縣生產的小黃瓜、紅蘿蔔、紫色高麗菜，外加蟹肉棒，用虎皮蛋糕捲起，製作10分鐘即大功告成，小朋友捨不得一口吞下，細細品嘗吃了半小時。

小星廚公益教學是中華單車天使協會活動的一環，原本限定12歲以上學生參加，萬合國小主動爭取，今年加入，11月獲派一名英文老師到校帶著小朋友玩感恩節遊戲，寓教於樂，今天曾獲國家級FAD優良廚師金帽獎的星級主廚楊俊民下午到校教學童製作虎皮蛋糕捲。

楊俊民顧慮10歲以下兒童拿刀子切割的危險，事先烘焙虎皮蛋糕，煮好黃瓜、紅蘿蔔後切條狀，紫色高麗菜切成細絲，小朋友拿到現成材料，按照楊俊民說的步驟逐一把食材鋪在壽司簾後捲起，交給楊俊民切塊，每人分配一塊當下午茶點心，吃得不亦樂乎。江姓學童說，過去從未做過虎皮蛋糕捲，自己動手做，格外好吃，因作法容易，以後有機會在家做給家人享用。