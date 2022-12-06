72歲素人林詹珍妹拿金馬獎 今獲頒「台中市傑出人士」

台中市和平區環山部落的泰雅族人林詹珍妹（泰雅語：Kagaw Piling），在電影「哈勇家」飾演哈勇的妻子，阿莉的阿嬤，更是哈勇家的女主人與精神領袖。林詹珍妹以首部電影素人之姿，拿下今年金馬獎「最佳女配角」。市長盧秀燕今在市政會議頒贈「中市傑出人士」獎章，表揚她發揮才華，發揚原民文化。

台中市政府原住民族事務委員會表示，電影「哈勇家」以泰雅族三代同堂的故事，闡述泰雅文化核心。英文片名是泰雅語「GAGA」，導演陳潔瑤解釋，GAGA就是泰雅族的生活觀、價值，電影想從家庭出發，以實際情境讓觀眾知道「GAGA」的意涵。

原民會指出，林詹珍妹自然流暢的演技詮釋劇中的「阿嬤」，贏得影迷喜愛，勇奪第59屆金馬獎最佳女配角獎項，是環山部落之光，也是台中市的榮耀。

「哈勇家」獲金馬獎最佳導演、最佳女配角2項大獎，另入圍夏威夷國際影展、美國聖地牙哥亞洲電影節、香港亞洲電影節、新加坡電影節等4項國際影展，探討新舊世代「傳承與改變」的價值觀，張力十足且感人至深。