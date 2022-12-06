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學生突破箱子外形 砸水球變戲台要你另眼「箱」看

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立員林高中二年級美術班學生黃郁涵的箱子作品，討論現代人精神狀態，圖／員高提供
國立員林高中二年級美術班學生黃郁涵的箱子作品，討論現代人精神狀態，圖／員高提供

箱子外形一定要四四方方嗎？國立員林高中第二十屆美術班學生發想，箱子可以是自己的身體，可以是戲台也可以是看得見摸不到的障礙，今天起箱子作品在員高揚藝樓B1展示廳展出，要同校學生和外界來賓「另眼『箱』看」。

108課綱改制後，員林高中美術班任教老師發展的校本課程-藝術行政與策展實務，本學期由教師曾柏仁、陳麗秋帶領和策畫，2年17班22名學生為了更符合多元實驗的想法，增加觀眾參與感，嘗試走出箱子的思考框架，用集體討論與分工，透過裝置、錄像、與行為互動、社群媒體等模式，跟觀眾產生互動，舉辦「另眼箱看」一周展，分為七大主題，詮釋人與箱子的關係。

箱子可以是人體，觀看者砸顏料球，展覽者穿著白衣變彩衣，象徵疫後的歡樂心情；箱子可以是布袋戲舞台，掌中舞弄人生悲歡離合；箱子可以藏著怪臉，代表現代人的精神狀態值得討論。

學生策展人張育銓說，「另眼箱看」設定在「箱子+人+移動」的前題下由學生提案規畫，這些觀點呈現現代人生活多元面貌，並利用跳脫學院式媒材創作的技巧，嘗試以科技、互動且多元材料的方式創作，他和同學想透過這些多元作品告訴大家「創作就是生活的呈現，面貌如此多樣」

校本課程─藝術行政與策展實務的指導老師曾柏仁表示，這檔展覽下周移往國立台南二中，他要學生發想如何帶走箱子，並尊重學生想法，期待勇於突破，訓練策畫展覽與執行能力，指導老師希望未來學生可以帶著這樣的能力及勇氣往藝術道路前進。

校長楊豪森說，學校美術資優班設立20年，這次美術班一周展命名「另眼箱看」，靈感蘊含了對於創作的實驗精神，挑戰大眾對作品觀看的方式與角度，也實驗創作多種可能性，他推薦給大家，希望大家喜歡這次的展覽。

國立員林高中學生呂釆潔把箱子布置成布袋戲台，詮釋傳統戲劇有如「消失的回憶」。圖／員高提供
國立員林高中學生呂釆潔把箱子布置成布袋戲台，詮釋傳統戲劇有如「消失的回憶」。圖／員高提供

員林 108課綱

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