中市永續零碳城市論壇12月12日登場 免費報名參加

台中市政府重視永續發展，啟動2050淨零碳排工作，將於12月12日於市府台灣大道市政大樓4樓集會堂舉辦「2022台中市永續零碳城市論壇」，以「2050淨零永續」為主軸，配合修正「台中市發展低碳城市自治條例」，邀請產官學專家針對國際零碳趨勢、零碳產業、零碳環境、永續建築、韌性城市、智慧交通及全民綠生活等六大主題進行演講交流，即日起開放報名，額滿為止。

永續低碳辦公室執行長黃晴曉表示，市府在永續發展與淨零轉型努力趕上國際的腳步，推動永續淨零政策三部曲，今年獲得國內外肯定，包括參與國際碳揭露專案（Carbon Disclosure Project，CDP）獲評為A級城市，氣候減緩及調適兩面向評比皆為A級；「2021台中市自願檢視報告」，也從全台20個政府機關中脫穎而出，榮獲白金級第1名。

黃晴曉提到，此次論壇以「2050淨零永續」為主題，邀請各領域專家分享永續零碳的政策與實務應用，包括魏國彥教授精闢分析台灣淨零排放路徑、台中精機廠股份有限公司經理謝容分享企業致力於永續轉型的心路歷程；曾梓峰教授則以城市規劃的角度，分享先進城市永續建築的發展。

另外，李鴻源教授以韌性城市新思維為題，注入政府、企業與環境永續動能；林良泰教授暢談整合智慧化交通系統，打造人本低碳交通環境； 行政院環保署處長簡慧貞分享零碳如何從生活中落實，共同守護地球。

永續低碳辦公室表示，「2022台中市永續零碳城市論壇」即日起至12月7日開放線上報名，名額有限，額滿為止，參與論壇者可獲贈精美宣導品一份，活動報名網址 https://reurl.cc/91vgYv。