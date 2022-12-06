聽新聞
test
0:00 / 0:00
中部海巡再添新艦 彰化巡防艦今正式服勤
海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」新造1000噸巡防艦彰化艦(CG1001)，上月18日上午航抵台中港隊部碼頭，規劃為期10日接艦訓練，航行彰化外海進行各項專精訓練，今天經海巡署教育訓練測考中心評核通過可正式服勤，再為中部地區域執法、救生救難及國境防疫任務上添加新能量。
新造1000噸級巡防艦在設計上進行優化，船型比海巡現有1000噸級巡防艦更長、使用空間更大，耐浪性與續航力更同步提升，為強化蒐證及搜救能力，該艦設置夜視系統，可於惡劣海象下執行全天候監視作業，並配有飛行甲板，可供空勤總隊直升機起降，進行人員運補及傷患後送作業。
也配備4支水平射程可達120米高壓水砲，其中兩支水砲兼具消防泡沫滅火功能，可有效提升我國海域執法、救生救難及護漁能量。
武器系統方面，搭載中科院開發之鎮海武器系統，取代40快砲，負責水面近戰防禦任務，對射距內目標具威嚇與攻擊的能力。系統搭配熱顯像系統，選用夜間照明彈，可強化海上嚇阻及夜間搜救效能，全天候擔負船艦警戒任務。
中部地區機動海巡隊表示，彰化艦各項性能優化，可有效強化中部海域執法能量，保護我國漁民作業安全與執行海上救難任務，民眾如有需要，可撥打「118」海巡服務專線。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言