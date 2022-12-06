中部海巡再添新艦 彰化巡防艦今正式服勤

海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」新造1000噸巡防艦彰化艦(CG1001)，上月18日上午航抵台中港隊部碼頭，規劃為期10日接艦訓練，航行彰化外海進行各項專精訓練，今天經海巡署教育訓練測考中心評核通過可正式服勤，再為中部地區域執法、救生救難及國境防疫任務上添加新能量。

新造1000噸級巡防艦在設計上進行優化，船型比海巡現有1000噸級巡防艦更長、使用空間更大，耐浪性與續航力更同步提升，為強化蒐證及搜救能力，該艦設置夜視系統，可於惡劣海象下執行全天候監視作業，並配有飛行甲板，可供空勤總隊直升機起降，進行人員運補及傷患後送作業。

也配備4支水平射程可達120米高壓水砲，其中兩支水砲兼具消防泡沫滅火功能，可有效提升我國海域執法、救生救難及護漁能量。

武器系統方面，搭載中科院開發之鎮海武器系統，取代40快砲，負責水面近戰防禦任務，對射距內目標具威嚇與攻擊的能力。系統搭配熱顯像系統，選用夜間照明彈，可強化海上嚇阻及夜間搜救效能，全天候擔負船艦警戒任務。