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彰縣農地工廠納管輔導金累計15億 半數還未提改善計畫

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府舉辦特定工廠登記說明會，呼籲業者於期限內提出改善計畫。圖／彰化縣府提供
彰化縣府舉辦特定工廠登記說明會，呼籲業者於期限內提出改善計畫。圖／彰化縣府提供

政府受理未登記工廠納管申請今年3月21日結束，彰化納管率超過9成，緊接而來的是明年3月19日前工廠須提出改善計畫，彰化至今卻有一半以上納管業者尚未提出計畫，加上坊間代辦業者參差不齊，有工廠花錢還辦不過，相當頭痛，縣府指出，10月以來舉辦3場說明會，成立單一諮詢窗口，輔導工廠自行寫改善計畫。

依規定申請通過納管業者每年須繳交納管輔導金，廠房面積大小金額有別，業者估算少則約3萬，多則10萬，縣府經濟暨綠能發展處統計，目前輔導金約15億元，會用於未登記工廠的管理、輔導及周邊公共設施改善上。

縣府經綠處長湯國榮說，縣府收取未登記工廠納管輔導金及營運管理金，今年投入1億元補助水資處辦理未登記工廠及特定工廠附近水域改善工程，明年編列6000萬元補助彰化環保局改善環境包括水保、空氣、廢棄物及稽查等計畫。

未登記工廠除了申請納管，明年第二階段業者需提出改善計畫，有代辦業者指出，改善計畫因涉及消防、環保等專業，且作業繁瑣，大部分工廠都直接請代辦處理。

代辦業者說，未登記工廠代辦是這幾年新興行業，從申請納管、提出改善計畫到實際取得特登等收費從15萬到35萬都有，收費落差大，有的業者是人力仲介、會計事務所兼做，若不夠專業就必須來來回回請補件，廠商辦不過只好再花錢另尋其他代辦業者。

彰化縣府統計全縣符合納管的家數約9千多家，有7千多家申請納管，彰化縣府今年10、11月在員林、鹿港、彰化舉辦3場說明會，超過千人參加，廠商提出問題包括納管條件、改善計畫消防外部水源及用地計畫1.5米隔離綠帶或設施等。

湯國榮說，今年申請納管廠商在最後階段最踴躍，推測明年提改善計畫期限前也會相當忙碌；有廠商則表示，有的以為繳了錢就算是取得特登資格了，大多數人則是在觀望，看政策方向是否會在最後期限又有變數。

彰化縣府舉辦特定工廠登記說明會，呼籲業者於期限內提出改善計畫。圖／彰化縣府提供
彰化縣府舉辦特定工廠登記說明會，呼籲業者於期限內提出改善計畫。圖／彰化縣府提供

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