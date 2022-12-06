15項藍圖115個方案打造幸福台中 盧秀燕：說到做到！

中市府公布未來4年15項守護台中幸福政策和115個幸福實踐方案，盧秀燕今表示，包括兩任8年社宅1萬戶一定達標、六都家長幼托負擔最低、照顧老人、招商引資、推動藍線捷運與東豐快速道路，她保證「說到做到」。

盧秀燕說，她能連任代表市民的肯定和支持，選後市府彙整未來4年總體施政藍圖，向市民報告。針對重大建設和政策，要求相關局處隨時管控期程並落實，施政才會又快又好。

盧秀燕指出，市府積極推動「台中好宅」，目前台中市24處基地，興建中、已完成達7146戶；另盤點可用基地8處，持續興建，她表示自我提高社宅戶數，2任8年絕對可完成總戶數達10000戶；中央也把預定5500戶提高到8000戶，如此台中社宅興辦總數可達1萬8000戶，配合今年7月1日正式上路的囤房稅全數作為青年及弱勢族群的租金補貼。

另社福政策，盧秀燕表示，將持續增設公托公幼，讓家長育兒負擔六都最低。市府近4來推「公托倍增」計畫，截至目前全市公托數增加到29家，預計今年底前還有9家可完工，屆時公托數達35家，收托數達942人，預期可達到第一階段「公托十倍增」目標，超過60處，並加碼托育補助。

交通建設方面，研考會主委吳皇昇說，市府將推動綠線延伸工程及捷運藍線動工、發展機場橘線、屯區紫線、崇德豐原紅線、科工綠松線、豐科黃線、山海環線；開闢重要幹道，包括市政路延伸銜接中科園區、中科聯外計畫道路，太平市民大道延伸大里，東豐快速道路等；轉運中心結合公路轉運，縫合山海屯都各區通路。

針對外界關切敬老愛心卡的使用項目及額度，吳皇昇說，敬老愛心卡的單趟車資補助由原來50元提高至85元，六都最優；除4年前恢復老人健保補助，未來更普設關懷據點、日間照顧服務單位、佈建長照ABC據點，並透過職業訓練機制，開發適合銀髮族的職新模式，全方位保障長者權益，減輕年輕人的照養負擔。

市府持續招商引資產業升級，舉辦四季盛典活動，打造城市品牌，台中購物節等大型活動，振興疫後經濟、創造百億產值。