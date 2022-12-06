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LaLaport 台中300家專櫃進駐 南館明年1月17日試營運

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
三井不動產集團在台中市投資「Mitsui Shopping Park LaLaport」購物商城，全館「北館+南館」將在春季開幕營運。圖／三井不動產集團提供
三井不動產集團在台中市投資「Mitsui Shopping Park LaLaport」購物商城，全館「北館+南館」將在春季開幕營運。圖／三井不動產集團提供

三井不動產集團在台中市投資「Mitsui Shopping Park LaLaport」購物商城，其中「南館」預定明年1月17日先行試營運，接下來全館「北館+南館」也將在春季開幕營運，為東區榮景再現，以及豐富當地生活，都帶來新的刺激。

LaLaport今透過公關人員說，「Mitsui Shopping Park LaLaport 台中」以「for the Vivid Colors of Life（繽紛體驗 探索無限）」為設計概念，象徵著這座城市即將邁向新時代，孕育生活新色彩。

LaLaport 距離台鐵台中車站步行僅需約6分鐘，北館以融入緊鄰的湧泉公園綠意作為視覺設計的元素，而南館設計則與市民生活日常所倚賴的建國市場紅磚外牆相互輝映。全館開幕之後，顧客可以透過二棟商場建築間的天橋串聯輕鬆悠遊於北、南館間，享受購物與移動的樂趣。

LaLaport今透過公關人員說，三井不動產集團近年積極投資台灣事業，事業範圍橫跨北、中、南三大都會圈。台中 LaLaport是台灣首案，全館有約300家專櫃進駐。商城內匯集包含流行性品牌、生活消費性商品品牌、日系品牌、大型超市、娛樂設施、以及台灣消費者最喜愛的餐飲品牌等。除了滿足消費者日常生活之所需，更能盡情享受獨一無二的時間消費型新生活，建構讓消費者體驗在此悠閒渡過一整天的商業設施。

南北館店鋪面積超過 2 萬坪，匯集包含台灣初展店在內等多樣化品牌及商品。實現適合各世代顧客在此體驗一站式購足的便利，以及在此享受一整天優閒時光的時間消費型設施。

南館匯集了日系大型超市、知名的大型服飾及生活用品品牌、美食街等。特別是日系生活用品品牌的聚集是一大亮點。而北館的規劃與動線則以中、小型，並且多樣化的品牌聚集。寬廣舒適明亮的公共空間，適合家庭全員一起悠遊自在，且輕鬆愜意的在此滿足每一位顧客之所需。

進駐南館的有日本超人氣連鎖大型超市「LOPIA」、在日本擁有約200家店舖的遊戲中心「GiGO」和 深受台灣消費者喜愛的全球服裝品牌「UNIQLO」與「GU」和無印良品等。

日本超人氣連鎖大型超市「LOPIA」進駐南館。圖／三井不動產集團提供
日本超人氣連鎖大型超市「LOPIA」進駐南館。圖／三井不動產集團提供
日本akachan honpo阿卡將本舖也將進駐南館。圖／三井不動產集團提供
日本akachan honpo阿卡將本舖也將進駐南館。圖／三井不動產集團提供
三井不動產集團在台中市投資「Mitsui Shopping Park LaLaport」購物商城，其中南館（圖中紅色建築）預定明年1月17日先行試營運。圖／三井不動產集團提供
三井不動產集團在台中市投資「Mitsui Shopping Park LaLaport」購物商城，其中南館（圖中紅色建築）預定明年1月17日先行試營運。圖／三井不動產集團提供

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