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台中東大溪整治再傳佳績 榮獲「健康城市-綠色城市獎」

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市水利局從全國361個機關單位中脫穎而出，以「公私協力更有力˙永續發展東大溪」勇奪「健康城市-綠色城市獎」，局長范世億(右)領獎。圖／台中市政府提供
台中市水利局從全國361個機關單位中脫穎而出，以「公私協力更有力˙永續發展東大溪」勇奪「健康城市-綠色城市獎」，局長范世億(右)領獎。圖／台中市政府提供

台中市水利局昨參與衛福部「111年台灣健康城市暨高齡友善城市獎」頒獎典禮，從全國361個機關單位中脫穎而出，以「公私協力更有力˙永續發展東大溪」，奪得「健康城市-綠色城市獎」殊榮；水利局長范世億表示，市府推動「一所大學守護一條河」，透過公私協力與公民參與，推廣環境教育課程，讓守護河川永續發展理念逐步落實。

衛福部鼓勵各地方政府跨局處合作，運用在地資源，推動具在地特色的健康城市暨高齡友善城市，今年台灣健康城市暨高齡友善城市獎，在全國361個機關激烈競爭下，最終選出43個機關獲獎。

水利局表示，東大溪水環境改善計畫透過跨局處合作，整合公有土地，結合東海大學與在地鄰里，公私協力打造日處理量一萬噸的水淨場，全量截流夜市污水，結合在地商家全面推廣截油器，徹底改善水質，減少對環境有害影響。

此外，為加強多元服務，也建置水文化教育館，納入節能減碳思維，成功營造優質環教場域，打造可眺望天際、蓊鬱翠綠並富含教育意義的休憩生態水岸，建構一個安全、包容、可使用的綠色公共空間及環境氛圍。

范世億說，目前綠川、柳川、東大溪及惠來溪分別由鄰近的中興大學、中教大、東海大學及逢甲大學守護，透過各校實踐對在地河川水環境社會責任，向學子傳遞護溪愛水愛環境的理念，共同維護河川永續環境、生態、歷史與人文等，並連結區域內公私部門資源，帶動大眾參與水環境維護、推廣環境教育課程，落實守護河川永續發展理念。

東大溪水環境改善計畫透過跨局處合作，整合公有土地，結合東海大學與在地鄰里，徹底改善水質，減少對環境有害影響。圖／台中市政府提供
東大溪水環境改善計畫透過跨局處合作，整合公有土地，結合東海大學與在地鄰里，徹底改善水質，減少對環境有害影響。圖／台中市政府提供

東海大學 水利局 衛福部

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