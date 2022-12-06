台中大安區優質芋頭評鑑比賽和頒獎 特等獎卓國章

台中市大安區農會今天舉辦111年度大安區優質大安芋頭評鑑比賽頒獎活動，芋農卓國章拔得頭籌獲特等獎，另表揚頭等獎與金質獎等獎項。

台中市農業局主秘陳柏宏等人今天到大安區農會為大安優質芋頭菁英們頒獎，特等獎為卓國章，獲頭等獎有黃至青及蔣基章等2人，獲金質獎有許春田、紀咏妡、施水壽等3人，獲銀質獎有鄭全益、鐘立佳、陳朝豊及莊登坤4人，獲優勝獎有溫政彬、呂炳春、張江成、卓富山、陳進興、賴科、蔡美美、林瑞香、許勝昆及鐘智良等10人。

大安農會表示，每到芋頭進入盛產時期，大安農會都會舉辦大安芋頭優質評鑑比賽，大安「檳榔心芋」品質相當良好，但今年市價沒有去年好，大安農會為協助農民增加收益，將擴大收購芋頭，為消費者產出檳榔心芋「芋角」，讓消費者直接拆封即可烹飪煮食，也為消費者省去芋頭削皮，更為消費者排除削皮後避免皮膚過敏發癢。

大安農會總幹事蔡建宗表示，大安農會致力推動產銷履歷農特產品，對青農的輔導更是不遺餘力，近年來，青農務農的比例增加，在農會輔導及前輩傳承下，青年返鄉務農的人數年年高升。