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15願景無交接空窗期 盧秀燕：我很急！各單位要快又好

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
盧秀燕表示，因連任沒有交接空窗期，要求所屬針對15項計畫，盡快盤點經費擬計畫。記者陳秋雲／攝影
盧秀燕表示，因連任沒有交接空窗期，要求所屬針對15項計畫，盡快盤點經費擬計畫。記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕今在市政會議提出未來十五項願景，盧秀燕提到「我是很急」，雖然下一任還沒開始，但要求局處、區公所，交接沒有空窗與彈性時間，現在就開始盤點，與相關單位盡快討論，擬定施政計畫。

盧秀燕提到，在選舉時提出來的政見很容易被政治議題攻防淹沒，「大家都沒在聽」，所以今在市政會議重新整理，選完比較能靜下心來討論。她向局處首長與區長強調，十五項願景，這是最重要的事情。

盧秀燕說，每天每分每秒都不該浪費，不能等到12月26日才落實，這段時間迅速把選舉工作收拾掉，超前進度進行下任施政準備，她怕大家覺得第三、四屆交接期間好像有彈性，但不希望這樣，認為連任基本上對市政要更努力也不能鬆懈。

盧秀燕表示，對於城市發展會有施政的重點與特色，尤其在年輕人、育兒、親子家庭、教育文化、環保等方面，都是很重要的項目，她僅舉幾點為例，其他各面向也都很重要，今日於市政會議提出主要是希望藉此讓市府團隊觀念一致，施政重點才能做得又快又好。

盧秀燕 願景

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