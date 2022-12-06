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三鐵好手伊登旋風式還願 當彰化觀光大使搭牛車、訪古蹟
三鐵好手伊登（Gustav Iden）因戴著彰化埔鹽「順澤宮」的宮廟帽參加世界賽，結果九次拿下冠軍，前兩天到順澤宮還願，昨天也一連前往鹿港天后宮、芳苑王功燈塔、海空步道、伸港白色海豚屋等彰化著名景點及打卡熱點，彰化縣長王惠美頒授他為觀光大使，也歡迎大家跟著伊登的腳步，一起感受彰化之美。
彰化縣府近年積極推動西部海岸線觀光，伊登前往參觀，近日因藝人楊謹華出席金鐘獎的服裝被廣為討論的芳苑燈塔，外表為漆成黑白垂直條紋的八角形燈塔，是國內燈塔中興建時間最晚的燈塔，而且更因當地地層下陷的關係，為國內唯一塔高高於燈高的燈塔，每年7、8月左右也會舉辦王功漁火節，吸引上萬遊客前往參加活動。
伊登昨也體驗芳苑的牛車，縣府指出，芳苑潮間帶牛車採蚵是從日治時期使用至今的漁法，由漁戶運用經特殊訓練的牛隻「海牛」，至潮間帶進行蚵田養殖及採收作業，並於2016年成為彰化第一個以產業登錄的無形文化資產，於2020年轉為彰化縣第一個「傳統知識與實踐」類別的無形文化資產，目前芳苑海牛僅剩下8隻。
鹿港天后宮鹿港昔時為天然良港，與大陸商貿頻繁，為求航海安全，眾善信集議於西元1591年間建立「鹿港天后宮」崇祀媽祖，作精神寄託之所；白色海豚屋則為彰化縣自然生態教育中心獨特的建築外貌，網傳地表最美的打卡景點白色海豚屋，更是現在很多網紅拍照打卡的聖地，伊登也都一一合影。
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