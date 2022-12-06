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年底群聚機會多 台中BA.5疫苗明起國高中校園開打

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市文心森林公園疫苗接種站本月4日有不少家庭舉家到場接種新冠疫苗、流感疫苗。圖／診所醫師施勝桓提供
台中市文心森林公園疫苗接種站本月4日有不少家庭舉家到場接種新冠疫苗、流感疫苗。圖／診所醫師施勝桓提供

台中市國高中校園第四劑次世代BA.5疫苗明起開打，已排定30校，預計年底前打完，國小部分尚在意願調查中，預計明年1月19日打完。有家長擔心口罩令鬆綁，接下來跨年、過年，已等不及校園開打，提早帶到合約院所或文心森林公園接種站接種，也有的家長還在猶豫要不要給孩子接種。

台中市診所協會理事長、小兒科醫師曾崇芳認為，國高中學生在今年五月、六月打第三劑新冠疫苗，至今已隔六個月，保護力不夠，加上口罩令鬆綁，緊接著跨年、過年、放寒假南北大會集，建議新冠疫苗打好打滿，確診超過3個月還是要打，屆時抗體才會出來，對預防染疫、重症有一定的保護力。

台中市衛生局說，校園開打劑型為BA.5疫苗，若想打其他劑型，可洽合約院或上台中疫苗預約平台；校園流感疫苗已接種完畢，疾管署統計至前天，台中學生有22萬9070人接種，接種率71.3%，尚未接種流感疫苗的學生請就近至合約院所或衛生所接種。

台中市衛生局說明，台中新冠疫苗、流感疫苗接種採雙軌制，除合約院所、文心森林公園外展接種站開打外，另有台中疫苗預約平台，提供BNT、莫德納、莫德納次世代BA.1、BA.5等新冠疫苗預約，以及50歲以上流感疫苗預約，其中BA.1、BA.5疫苗限追加劑（第三劑、第四劑），距前一劑需間隔12周。網址https://reurl.cc/D3RddR

衛生局說明，台中市新冠、流感疫苗接種資訊，可至台中市政府衛生局網站查詢；文心森林公園接種站每天都有，時間為每天上午9時30分到11時30分，採隨到隨打，提供莫德納、BNT、次世代BA.1、BA.5等劑型疫苗以及流感疫苗，可查詢https://www.health.taichung.gov.tw/1937954/post

台中市文心森林公園疫苗接種站本月4日有不少家庭舉家到場接種新冠疫苗、流感疫苗。圖／診所醫師施勝桓提供
台中市文心森林公園疫苗接種站本月4日有不少家庭舉家到場接種新冠疫苗、流感疫苗。圖／診所醫師施勝桓提供
台中市文心森林公園疫苗接種站本月4日有不少家庭舉家到場接種新冠疫苗、流感疫苗。圖／診所醫師施勝桓提供
台中市文心森林公園疫苗接種站本月4日有不少家庭舉家到場接種新冠疫苗、流感疫苗。圖／診所醫師施勝桓提供

流感疫苗 衛生局 BA

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