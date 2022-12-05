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中年失業不氣餒、女按摩師嗅到商機 雙獲微型創業楷模

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
松林國際貿易負責人林松柏（中）、雅品企業社負責人蔡宛美（左三）雙雙獲選微型創業楷模。圖／勞動署中彰投分署提供
松林國際貿易負責人林松柏（中）、雅品企業社負責人蔡宛美（左三）雙雙獲選微型創業楷模。圖／勞動署中彰投分署提供

松林國際貿易負責人林松柏因中年失業創業經營騎士用品等批發貿易，雅品企業社負責人蔡宛美從原本按摩師工作嗅到功能辦公椅商機，兩人在勞動部微型創業貸款資金挹注及勞動力發展署中彰投分署輔導下，雙雙獲選微型創業楷模。

中彰投分署長劉秀貞表示，勞動署為鼓勵微型企業積極創業，每2年舉辦微型創業楷模選拔，中彰投分署協助有意願創業的民眾發展微型企業，協助創業者申請「微型創業鳳凰貸款」、「就業保險失業者創業貸款」或「失業中高齡及高齡者創業貸款」，並且透過創業課程及專業顧問陪伴輔導，協助創業者穩健經營，降低創業風險。

松林國際貿易負責人林松柏表示，他原任外銷業務主管，因公司緊縮裁撤，中年失業，創業經營騎士用品、安全帽、雨衣等批發貿易，他積極研發新款安全帽，透過中彰投分署創業顧問的諮詢輔導，學到許多創業相關知識，也了解行銷通路技巧與海外市場概念，克服經營與資金問題，如今開拓出7家實體店面。

雅品企業社負責人蔡宛美說明，她原本是按摩師，發現客戶久坐腰肩痠痛，深入了解發現多源自於座椅不適合所致，開始學習家具產業，研發多款符合人體工學等不同功能的辦公椅，投入創業。創業初期每天開小貨車沿路尋找家具行推銷，但苦無客戶上門，不過她不氣餒，報名中彰投分署開設的創業進階班課程，成功拓展客戶，在微型創業鳳凰貸款資金的挹注下，打開知名度。

「微型創業」資訊，可洽免付費服務專線0800-092-957或上微型創業鳳凰網站https://beboss.wda.gov.tw查詢。

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