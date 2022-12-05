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校慶前夕校友回母校野餐分享甘苦 自製茶點咖啡好溫馨

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
大葉大學生科系校友黃睿濬(右二)帶老婆小孩一起探望吳建一老師(右一)。圖／大葉大學提供
大葉大學生科系校友黃睿濬(右二)帶老婆小孩一起探望吳建一老師(右一)。圖／大葉大學提供

彰化縣大葉大學為33周年校慶暖身，公關事務暨校友服務處舉辦「大葉參參，校園野餐」活動，除了邀請校友回母校野餐，也安排創業青年校友共襄盛舉，提供豐富的美食饗宴，交流經營心得，讓校友們有一個放鬆又充實的假日午后。

大葉大學即將於12月17日舉辦校慶典禮，昨天先辦暖身活動，主任秘書侯雪娟說，學校30周年校慶時，首度推出校友野餐活動，邀請30對夫妻校友回娘家，獲得許多迴響，今年同樣選在校慶前夕，邀請校友攜家帶眷回母校，在校園草地上野餐，重溫大學的美好生活。大葉大學以德國師徒制為辦學特色，培育出的校友在各領域發光發熱，校園野餐活動特別邀請創業的青年校友回母校分享自家公司好茶點，原聲原社也準備了精采的舞蹈表演，歡迎學長姐回娘家。

公關長洪文仲說，傑出校友們包括機械系校友張智閔的「長日咖啡」提供的八卦山精品手沖咖啡、資工系校友張哲嘉的「piinngo-piinngo」品果滿盈水果茶、休閒系校友楊秉翰「茶海」的手搖茶飲、造藝系校友王宣喜「貞和村」的日式鰻魚飯糰、人資系校友柯佳琪「CMC Bakery」的精緻手工餅乾、企管系校友陳維國「喜喜茶室」的冰火菠蘿油與奶香蒜味多士、運管系校友陳逸辰「聚果堂」的水果優格與新鮮水果杯。

現場還有烘焙學程學生製作的歐式麵包、藥保系學生的手工蛋捲，境外學生還精心準備異國美食，多媒體數位內容學士學位學程的馬來西亞學生袁政庸、林齊鎮準備了椰奶蒸飯、椰漿飯，企管系碩士班的越南學生黃林桃則現場製作越南春卷。

校友學姐長們也分享不少創業甘苦談，生物產業科技系校友黃睿濬說，大葉大學求學時光為他奠定重要的專業基礎，他帶妻小一起參加野餐，也回校探望恩師吳建一老師。

婚禮企劃暨節慶管理學士學位學程校友謝沅廷說，二年前和同學一起回母校參加野餐日活動，溫馨又難忘，一直很期待可以再次參加，去年因疫情停辦，今年得知再度舉辦的消息，馬上登高一呼，最後有16位同學都回校參加，宛如一場小型同學會。

大葉大學婚慶學程校友一起回母校參加校友野餐活動。圖／大葉大學提供
大葉大學婚慶學程校友一起回母校參加校友野餐活動。圖／大葉大學提供
大葉大學機械系校友張智閔(左)帶來八卦山精品手沖咖啡和校友們分享。圖／大葉大學提供
大葉大學機械系校友張智閔(左)帶來八卦山精品手沖咖啡和校友們分享。圖／大葉大學提供

野餐 大葉大學 馬來西亞

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